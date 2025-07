Scontro frontale nel Fiorentino, un morto e un ferito grave

Un deceduto e un altro uomo ricoverato in codice rosso dopo uno scontro frontale fra auto a Lastra a Signa (Firenze) in Via Vecchia Pisana. Sul posto vigili del fuoco e 118. Il medico dell’ambulanza ha constatato la morte di uno degli occupanti la vettura, mentre l’altro si è sentito male dopo l’incidente, verosimilmente in conseguenza del sinistro ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale in codice rosso. Rilievi dei carabinieri.