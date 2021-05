Scandicci: al via nuovo centro vaccinale nell’auditorium del Centro Rogers

L’orario per le vaccinazioni del nuovo centro vaccinale di Scandicci è 8-22, ovvero 14 ore di servizio suddivise in tre turni

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale allestito nell’auditorium del centro Rogers di Scandicci (Firenze) in piazza Resistenza: il centro ha una capacità di 720 vaccini al giorno. All’apertura erano presenti il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla protezione civile Monia Monni e i sindaci di Scandicci Sandro Fallani, di Lastra a Signa Angela Bagni e di Signa Giampiero Fossi.

All’hub vaccinale, spiega una nota, potranno accedere i cittadini che hanno prenotato la somministrazione sul portale regionale. L’orario per le vaccinazioni è 8-22, ovvero 14 ore di servizio suddivise in tre turni. Le competenze organizzative e sanitarie della campagna di vaccinazione sono della Regione Toscana e dell’Asl Toscana Centro, mentre per quanto riguarda la presenza fissa di presidio, l’assistenza ai cittadini e tutti i servizio di aiuto presso l’hub vaccinale, sarà il Comune di Scandicci a coordinare l’organizzazione che coinvolge la protezione civile, la Polizia municipale, l’Anpas Toscana e le associazioni di volontariato.

Intanto si estende la possibilità di prenotare la vaccinazione anche ai 63-64enni. Dalle ore 18.30 di oggi, venerdì 7 maggio, si aprono le agende anche per i nati nel 1957 e nel 1958, nell’ottica di un progressivo allargamento della platea delle persone da vaccinare, che rientrano nell’ampia fascia anagrafica degli over 60, dopo il recente avvio del nuovo filone vaccinale, riservato ai 65-69enni.

I 63-64enni potranno vaccinarsi da lunedì 10 a domenica 16 maggio negli hub prescelti sul portale online regionale.