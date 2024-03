Sbarco migranti in Toscana: un minorenne denutrito ricoverato, Monni “gestione del Governo è barbarie”

Sbarco migranti – Un minorenne, che era tra i 249 migranti sbarcati ieri nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) dalla nave ong Geo Barents, è stato ricoverato all’ospedale Noa di Massa per una grave forma di malnutrizione.

E’ un minore non accompagnato e secondo fonti sanitarie presenta segni di grave denutrizione, tra cui una forma grave di anemia. Inoltre sono scese dalla nave due giovani in gravidanza, fra cui una minorenne. I medici hanno anche rilevato tredici casi di persone con sintomi accertati di scabbia. Ci sono anche vari casi di malattie veneree. Mediamente buone le condizioni di salute di tutti gli altri migranti.

Per la Regione Toscana ad accogliere i migranti arrivati in porto a Marina di Carrara (Massa Carrara) con la nave Geo Barentes erano presenti l’assessora alla Protezione civile Monia Monni e l’assessora alle Politiche Sociali Serena Spinelli. “Mentre la presidente Meloni fa l’ennesima inutile passerella, questa volta in Egitto – ha detto Monni -, e fa accordi con l’ennesimo Paese non democratico, che non rispetta i diritti umani e copre gli assassini e torturatori di Giulio Regeni, la politica della presidente del Consiglio dimostra la sua inefficacia anche qui, al porto di Carrara dove oggi accogliamo 249 persone; tanti sono bimbi sotto i tre anni di vita che portano addosso i segni delle torture, ci sono donne incinte. La situazione è insostenibile. Il governo fa finta di gestire i flussi a livello europeo, ma non riesce a gestirli nel nostro Paese. La maggior parte delle persone sono state fatte sbarcare a Carrara dopo un viaggio lunghissimo e, come pacchi, saranno mandati nel sud Italia, senza una regia, senza un pensiero di fondo”.

“Ci risiamo – ha aggiunto Spinelli – Oggi sono 249 le persone, uomini, donne, minori, bambini e bambine ad arrivare a Marina di Carrara, molti dei quali in pessime condizioni. Ancora una volta la loro sofferenza è stata inutilmente prolungata di cinque giorni di navigazione, così come ad essere penalizzata e limitata è l’azione di salvataggio delle Ong, in questo caso della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere”.

“La Regione Toscana è qui, insieme ai suoi servizi sociali e sanitari e ai volontari, per collaborare con la Prefettura e per accogliere con umanità chi arriva dopo aver rischiato di morire in mare. Ma al governo ribadiamo che questa barbarie deve finire”, ha concluso Spinelli.