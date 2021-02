I ritardi nelle vaccinazioni porteranno l’Europa verso una recessione?

I ritardi nelle vaccinazioni e le difficoltà organizzative di alcuni Stati fanno sospettare gli esperti che l’Europa si stia avvicinando verso un’altra recessione.

Le attese per il 2021 prevedevano un netto miglioramento delle condizioni economiche determinato dalle vaccinazioni di massa. Invece, il ripresentarsi di una seconda e terza ondata in alcuni Paesi europei e i conseguenti lockdown hanno fatto contrarre l’economia in Europa, facendo prospettare una recessione per il 2021.

I livelli di produzione di 19 Paesi appartenenti all’eurozona sono diminuiti dello 0.7% nell’ultimo trimestre del 2020, la diminuzione annuale è stata invece del 5.1%. Si prevede che la contrazione proseguirà anche nei primi mesi del 2021, dato che i Governi continuano a mantenere in vigore le restrizioni che limitano i consumi.