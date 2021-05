Riapre la Pergola con il primo concerto dal vivo

Riapre il Teatro della Pergola con il primo concerto dal vivo degli Amici della Musica. Dal 9 maggio al 6 giugno, otto concerti con grandi nomi e giovani talenti

Tornano i concerti dal vivo degli Amici della Musica. Domenica 9 maggio il Teatro della Pergola riapre al pubblico e la prima iniziativa in assoluto sarà proprio quella degli Amici della Musica di Firenze.

Otto gli appuntamenti in calendario, con grandi nomi ma anche con ampio spazio per i giovani talenti italiani, a cui si è scelto di offrire un palco dopo il lungo periodo di stop a cui sono stati costretti dalla pandemia. Ben quattro concerti su otto vedranno la presenza di giovani artisti e formazioni orchestrali.

Il 9 maggio alle ore 18.00 l’apertura sarà con l’Orchestra Galilei, già protagonista con successo dei concerti in streaming del febbraio scorso. Guidata da Edoardo Rosadini l’orchestra proporrà le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, che vedranno impegnati nei ruoli solistici Wenxiao Zou (La Primavera), Daniele Dalpiaz (L’Estate), Angela Tempestini (L’Autunno) e Matilde Urbani (L’Inverno). Il concerto è in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole.

Sabato 22 maggio sarà la volta dell’Ensemble Micrologus, con un programma interamente dedicato a Dante. Domenica 23 maggio Andrea Lucchesini al pianoforte incontra Gennaro Cardaropoli al violino e Luca Giovannini al violoncello. In programma la Sonata per violino e pianoforte n. 2 in la maggiore e la Sonata in Do maggiore op. 102 n. 1 di L. van Beethoven e il Trio op. 87 di J. Brahms.

Lunedì 24 maggio debutta invece in stagione Il Pomo d’Oro, con musiche di J.S.Bach e G.P. Telemann. Sabato 29 maggio, sempre in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, sarà la volta dell’Orchestra Giovanile Italiana, fondata da Piero Farulli ed eccellenza italiana per la formazione orchestrale dei giovani musicisti.

I biglietti per il concerto del 9 maggio saranno in vendita a partire dal 7 maggio 2021 su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro della Pergola.

SCOPRI TUTTO IL PROGRAMMA