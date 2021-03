Sono state riaperte le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca in Toscana. Le categorie a cui è destinato sono i cittadini nati dal 1941 al 1944, le forze armate e le forze dell’ordine.

La Regione Toscana ha da poco comunicato la riapertura delle prenotazioni per il vaccino AstraZeneca. Sarà possibile prenotarsi fino a esaurimento posti, che coincide con l’esaurimento delle dosi attualmente disponibili.

Le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca sono disponibili per tutti i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), per le persone appartenenti alle forze armate e per coloro che appartengono a forze dell’ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio.

Per accedere al modulo e inserire i dati anagrafici necessari a iscriversi basta cliccare questo link. Sulla stessa pagina web sarà possibile a tutte le categorie effettuare l’iscrizione quando sarà annunciata ulteriore disponibilità di dosi.

Anche per quanto riguarda le vaccinazioni degli over80 in Toscana ci sono novità. La procedura prevede che le persone con più di 80 anni saranno contattate direttamente dal loro medico e dovranno recarsi in ambulatorio oppure saranno visitate a domicilio in caso di impossibilità a spostarsi. Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato che sono in arrivo questa settimana 50.000 dosi di vaccino Pfizer destinate agli anziani in Toscana.