Regionali, Di Giorgi: Evitare primarie, parole Marcucci inopportune

“In vista delle elezioni regionali, che non saranno una passeggiata, dovremmo tutti investire con convinzione le nostre energie nella costruzione di una coalizione ampia e credibile in grado di battere le destre”, ha dichiarato la parlamentare Rosa Maria Di Giorgi. “La logica del muro contro muro in politica non ha mai portato lontano”.

“Sarebbe ben strano se, mentre a Roma si è lavorato per costruire una coalizione politica di governo con l’intento di arrivare a fine legislatura, per le regionali in Toscana ci fosse ancora chi pensa di imporre veti e dettare condizioni di sorta che vanno nella direzione opposta. Non vorremmo che qualcuno pensi di utilizzarla proprio quando c’è in ballo il futuro della Toscana tutta!”, ha sottolineato Di Giorgi”

In base a quanto deciso nell’ultima direzione regionale di procederà alla ricerca di una personalità in grado di rappresentare tutte le sensibilità in campo. “Procedere per veti, o apprestarsi al confronto con le altre forze politiche con posizioni preconcette è quanto di più negativo possa accadere. Ecco perché – continua la parlamentare – ho trovato incomprensibili le dichiarazioni rilasciate alla stampa da importanti personalità del nostro partito, a livello nazionale e locale; parole che sembrano pronunciate con lo spirito di chi antepone gli interessi della propria corrente al bene del centrosinistra”.

La parlamentare giudica “questa fame di primarie” un atteggiamento privo di logica soprattutto in Toscana, dove, secondo Di Giorgi “proprio i meccanismi divisivi della competizione tra membri dello stesso partito, hanno recentemente favorito la nostra sconfitta in un gran numero di importanti città”.