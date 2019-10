Regionali, Conti: “Pescare candidato di centrodestra tra i sindaci”

“Per le Regionali, il candidato del centrodestra si può pescare dai sindaci”. Queste sono le parole del sindaco di Pisa Michele Conti, a margine della presentazione del progetto Toscana aeroporti plastic free all’aeroporto di Firenze.

Secondo Conti, pescare un candidato per il centrodestra tra i sindaci , è la soluzione migliore. Questi conoscono bene la politica, essendo amministratori che ogni giorno hanno rapporti quotidiani con i cittadini. “Il centrodestra governa sei capoluoghi su dieci in Toscana – continua Conti- : all’interno di questi nominativi si può trovare il candidato giusto. Non ho un nome in mente: il centrodestra unito correrà con lo schema tradizionale”.

Michele Conti ha inoltre ridadito che il suo nome non è in lizza per le Regionali. “Sono stato eletto lo scorso anno quindi al momento in cui si andrà al voto regionale avrò appena due anni di mandato: non sarebbe corretto rispetto ai cittadini dopo il forte cambiamento dell’anno scorso”, ha dichiarato.