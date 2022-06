Referendum e comunali: info sul voto in Toscana

Referendum e elezioni comunali. Domani si vota per 5 referendum e per il rinnovo di 971 comuni. Scrutinio del referendum dopo la chiusura dei seggi; lunedì amministrative. Speciale lunedì su Controradio in NewsLine dalle 8.10.

Domani, domenica 12 giugno, si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Cinque i quesiti che verranno proposti agli elettori. In Toscana urne aperte in 28 città per eleggere il nuovo sindaco.