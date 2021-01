Reddit contro Wall Street: cosa è successo finora

Alcuni utenti Reddit della community Wallstreetbets hanno iniziato ad acquistare in massa le azioni della catena GameStop provocando danni enormi agli investitori di Wall Street.

A partire dalla scorsa settimana gli utenti della pagina Wallstreetbets, un forum di consigli per investitori occasionali ospitato su Reddit, hanno iniziato ad acquistare titoli della catena di negozi di videogiochi GameStop. I titoli dell’azienda (GME alla Borsa di Wall Street) erano in continua svalutazione da tempo e avevano raggiunto una quotazione di 4 dollari per azione. L’acquisto di massa da parte degli utenti ne ha fatto aumentarne esponenzialmente il valore, arrivato fino a 150 dollari/azione, provocando danni enormi ai portafogli azionari di chi aveva scommesso contro l’azienda.

L’iniziativa sembra essere partita come una dimostrazione di solidarietà nei confronti della catena di negozi di videogiochi in crisi da anni e secondo molti destinata a una sorte paragonabile a quella di Blockbuster. Una volta realizzato che molti investitori istituzionali di Wall Street avevano scommesso che l’azienda sarebbe fallita a breve (attraverso una pratica chiamata “shorting”, che permette di guadagnare in caso di andamento negativo dei titoli dell’azienda contro la quale si punta) gli utenti della piattaforma si sono organizzati per acquistare i titoli GME e aumentarne così in valore per azione e far crollare il valore dei portafogli azionari di chi aveva scommesso contro.

Questa iniziativa è senza precedenti. Individuare le motivazioni degli utenti di Reddit è difficile: secondo alcuni si tratta di una forma di riconoscenza verso la catena, dato che l’età media degli utenti della pagina tende a coincidere con l’età dei clienti più affezionati a GameStop, per altri è un attacco agli investitori di Wall Street che scommettono contro le aziende in crisi per arricchirsi, come dimostrerebbe l’acquisto degli utenti di Wallstreetbets dei titoli di altre società in declino come Macy’s, AMC e Blackberry. Infine, una possibilità da non escludere è che si tratti di una iniziativa nata in modo scherzoso, natura insita di molte pagine Reddit, che ha finito per avere una risonanza e delle conseguenze percepite al di fuori della piattaforma.

Per correre ai ripari, gli investitori più danneggiati hanno esercitato pressioni sui vertici di Wall Street per interrompere le transazioni di questi titoli, ritenute oramai troppo volatili. La conseguenza principale è stata che Robinhood, il servizio di trading online più usato per le transazioni dagli utenti di Reddit perchè non applica commissioni, ha bloccato l’acquisto dei titoli GME, interrompendone la valutazione col fine di invitare i detentori del titolo a vendere e riportando il valore azionario a un livello simile a quello di partenza.

La spiegazione al perchè Robinhood abbia agito contro l’interesse dei suoi stessi utenti è una: la maggior parte dei suoi utenti è sì formata dagli investitori occasionali, però questi non pagano le commissioni sulle transazioni e quindi non hanno lo stesso potere contrattuale nei confronti dell’azienda che invece detengono gli investitori istituzionali, come quelli maggiormente danneggiati dall’iniziativa di Wallstreetbets, che contribuiscono significativamente al fatturato di Robinhood. Non è ancora chiaro se il danno d’immagine sostenuto da Robinhood sia maggiore del guadagno ottenuto dalla tutela degli interessi dei suoi investitori più grossi.

Non è dato sapere come evolverà la faccenda. Le direttive che circolano sulla pagina Wallstreetbets sono di conservare i titoli: non venderli e quindi mantenerli perlomeno intorno al valore attuale. Se dovessero però esserci altre iniziative da parte di Wall Street per ostacolare gli utenti di Reddit alcuni potrebbero essere incentivati a vendere i titoli finchè il loro valore è alto, innescando una vendita in massa che svaluterebbe di nuovo i titoli GME, dato che le condizioni in cui si trova l’azienda non sono cambiate.