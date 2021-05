“Psycodonna” Rachele Bastreghi presenta il nuovo disco!

— Puoi guardare l’intervista in video sulla pagina Facebook di Controradio —

Un diario personale, privato, portato alla luce del sole dopo un lavoro casalingo di due anni originato da lunghe notti di veglia, introspezione e scrittura. Nove tracce, di cui otto interamente scritte dall’autrice, che fuggono dalla comfort zone e della necessità di smettere di proteggersi per mettersi in gioco e trovare la propria voce piena e farla dunque uscire in prima persona.