www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 14 gennaio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:44 Share Share Link Embed

14esima puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/

Tema: La storia dello sfratto della pizzeria Ciribé dentro la Casa della cultura di Firenze

Alla fine di febbraio il ristorante pizzeria situato all’interno del circolo Arci della Casa della Cultura, in via Forlanini a Ponte di Mezzo a Firenze chiuderà la sua attività dopo 18 anni. Il contratto tra il gestore e il circolo non sarà rinnovato per ‘inadempienze”. “Siamo stati accusati di morosità ma abbiamo dimostrato in tribunale che sono falsità”. Quasi 2 mila le firme raccolte dai cittadini a sostegno del locale, storico punto di ritrovo degli Azzurri e di socializzazione nel quartiere. In programma un incontro con la sindaca Funaro.

Maurizio Matta, gestore del ristorante

Francesca Paolieri, cittadina