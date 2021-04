Per UIP, il treno rapido Pisa-Firenze da 35 minuti è fattibile

Per UIP, la linea per il treno rapido sulla tratta Pisa-Firenze in 35 minuti si può fare subito.

Per Uip, l’Unione Industriale Pisana, la realizzazione di un treno rapido che colleghi Pisa e Firenze in poco più di mezzora è un’opzione realistica e immediatamente percorribile.

L’Unione Industriale Pisana fa sapere che “velocizzare la linea ferroviaria Pisa-Firenze è possibile già ora e con un investimento minimo. Per ridurre a circa 35-38 minuti, rispetto agli attuali 52 minuti – attuale tempo di percorrenza della linea più rapida sulla tratta – il tempo di percorrenza tra la dorsale appenninica e la costa basterebbe un intervento sul materiale rotabile e sulla tecnologia, cioè su blocco e segnalamento”.

L’Unione Industriale Pisana propone “grazie agli studi eseguiti dai propri ingegneri, una soluzione ponte e immediata alla questione sulla necessità di un collegamento veloce Pisa-Firenze, rilanciato dalle recenti dichiarazioni di Enrico Letta cui molte voci, e trasversali, si sono aggregate, e dal patto siglato ieri tra i sindaci di Pisa, Firenze, Lucca e Livorno”.

In particolare, per migliorare il collegamento Pisa-Firenze, la Uip ha commissionato tre studi negli ultimi cinque anni, il primo dei quali del 2015 e aggiornato nel 2017, l’ultimo, invece, della fine del 2020 mentre adesso sulla linea Pisa-Firenze è stato soppresso il treno diretto e senza fermate intermedie.

La soluzione proposta dalla Uip “dovrebbe andare in parallelo con un piano di investimenti più importanti finalizzati a quadruplicare l’attuale linea Pisa-Firenze nelle tratte in cui è possibile, per soddisfare il fabbisogno dei pendolari e per realizzare un collegamento veloce tra i due capoluoghi; realizzare una linea metropolitana di superficie tra Pisa, Lucca e Livorno; investire sulla linea Tirrenica per incrementarne i dati prestazionali, in modo da ottenere almeno velocità di esercizio di 200 Km/h per tutta (o quasi) la sua estensione”.