Nel fine settimana sono state multate 24 persone

20 persone sono state multate per una festa in casa e altre 4 per aver violato il coprifuoco.

Nella notte di sabato, intorno alle 2.25, la polizia è intervenuta in una festa privata in via San Zanobi, zona piazza Indipendenza a Firenze, e le 20 persone che hanno trovato sono state multate per violazione delle norme anticovid che proibiscono assembramenti fra non-congiunti nelle regioni classificate come Zona Arancione.

L’intervento della Polizia è stato sollecitato dalla segnalazione dei vicini infastiditi dalla musica troppo alta. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno appurato che era in corso una festa. Il padrone di casa è un ragazzo di venticinque anni, tra i partecipanti alla festa anche uno straniero che è stato denunciato perchè privo di permesso di soggiorno in regola.

Sempre nella sera di ieri, a Firenze, sono state sanzionate quattro donne. Le cittadine multate si trovavano in piazza Vittorio Veneto dopo le 22. In questo caso la chiamata alla polizia è arrivata proprio dalle tre ragazze fiorentine che sono poi state multate. Le ragazze accusavano la quarta donna, di nazionalità brasiliana, di aver aggredito una di loro dopo che si era rifiutata di concederle l’elemosina. La donna brasiliana è stata anche denunciata perchè non in regola con la normativa sull’immigrazione e per aver pronunciato offese nei confronti degli agenti intervenuti.

Anche negli scorsi fine settimane diverse persone erano state multate per violazione delle norme anticovid a Firenze e provincia. I controlli si erano intensificati dopo che il Sindaco di Firenze Dario Nardella aveva fatto appello ai cittadini di rispettare le norme e si era rivolto alla Prefetta di Firenze Alessandra Guidi di aumentare i controlli sul territorio. La speranza del Sindaco era quella di contenere i numeri del contagio ed evitare il rientro della Toscana in Zona Arancione, cosa che tuttavia non è stata evitata.