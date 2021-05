Nardella: in mondo Arabo c’è grande interesse per Firenze

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della missione all’Expo di Dubai per l’inaugurazione del padiglione italiano.

“Dal viaggio a Dubai mi sono portato a casa tante consapevolezze, due in particolare. Intanto c’è un grande interesse e attrazione del mondo arabo verso Firenze, la Toscana, la nostra bellezza, i valori della nostra cultura. Io riprendo l’idea di di qualche anno fa di portare la Galleria degli Uffizi in Cina, a Shanghai o in un’altra grande città dell’Asia, perché così portiamo la cultura e la tradizione di Firenze nel mondo”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai microfoni di Rtv38, a proposito della missione all’Expo di Dubai per l’inaugurazione del padiglione italiano.

“Il secondo insegnamento – ha aggiunto Nardela – è nel campo dell’economia e dell’industria, nella nostra capacità di esportare il saper fare: qui ci sono alcuni Paesi più organizzati dell’Italia, penso alla Francia. Dobbiamo essere altrettanto bravi. Quando andiamo in questi paesi dobbiamo sapere usare la leva cultura come una miccia che fa a accendere progetti di esportazione del saper fare del nostro Paese”. Portare la tradizione di Firenze nel mondo “non significa svendere la città, al contrario significa far in modo che la leva culturale diventi” la chiave “per consentire alle nostre aziende di trovare opportunità di promozione e di investimento anche all’estero”.

Sul turismo a Firenze Nardella ha detto che prima di “vedere la città di nuovo piena di visitatori ci vorrà ancora un po’ di tempo, abbiamo però questi mesi per riorganizzare il modello di Firenze”. Secondo il primo cittadino è necessario “investire sulla qualità” in modo da avere “visitatori in grado di rimanere più giorni”. Intanto, ha concluso il sindaco, “stiamo lavorando con la console generale degli Stati Uniti per prendere contatti con le università americane che potrebbero aggiungersi a quelle già esistenti in città”.