Musei: da lunedì 10 maggio riapre anche Santa Maria Novella

Musei: da lunedì prossimo, 10 maggio, riapre anche il complesso monumentale di Santa Maria Novella, tutti i giorni con orario 10-17 dal lunedì al sabato, e domenica 13-17.

Come nel caso degli altri musei, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, il sabato e nei giorni festivi l’accesso è condizionato dal fatto di aver prenotato almeno dal giorno precedente. Dal 18 al 25 maggio non sarà possibile acquistare il biglietto online. Si potrà prenotare telefonando (055 2768224), o inviando un email ([email protected])

“Con la riapertura di Santa Maria Novella – commenta l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – si completa l’offerta dei musei civici fiorentini, un traguardo fortemente voluto non appena è stato possibile date le condizioni sanitarie. La speranza è che adesso potremo riappropriarci delle nostre sale espositive senza dover subire altre interruzioni”.

Ecco gli orari attuali per tutti i musei civici:

Museo di Palazzo Vecchio

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con orario 9 – 19

Giovedì con orario 9 – 14

Torre di Arnolfo

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con orario 9 – 17

Giovedì con orario 9 – 14

Museo Novecento

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, con orario 11– 19

Giovedì con orario 11 – 14

Cappella Brancacci

Mercoledì, giovedì e venerdì, con orario 10 – 17

Museo Stefano Bardini

Lunedì, venerdì, sabato e domenica con orario 11 – 17

Museo del Ciclismo Gino Bartali

Venerdì e sabato con orario 10 – 13

Domenica con orario 10 – 16

Cappella Brancacci/Fondazione Romano, percorso cumulativo

Lunedì e sabato con orario 10 – 17

Domenica con orario 13 – 17

Gli ingressi sono contingentati e si possono prenotare online contestualmente all’acquisto dei biglietti sulla biglietteria ufficiale bigliettimusei.comune.fi.it, scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 055 2768224. (Nel caso del Museo Bartali l’accesso è sempre gratuito e la prenotazione può avvenire via email o per telefono).

Prenotare è fortemente consigliato al fine di evitare di non trovare posto nell’immediato.

Card del Fiorentino

Dal 28 aprile sarà anche possibile acquistare e ritirare la card per visitare i Musei Civici Fiorentini riservata ai residenti di Firenze e dei Comuni della Città metropolitana, presso le biglietterie di Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci.

Per motivi di contingentamento e per evitare attese e assembramenti per procedere all’acquisto è necessaria la prenotazione. Maggiori dettagli e contatti per prenotare al link in calce.

Firenzecard

Il Circuito Firenzecard non è stato ancora riattivato al fine di consentire il completamento del piano di riapertura dei musei e siti aderenti, e la Firenzecard – la carta che permette di visitare più musei (anche nazionali) e istituti culturali cittadini – non può essere utilizzata per l’accesso ai musei. Aggiornamenti prossimamente su firenzecard.it

Aggiornamenti sul sito del Comune di Firenze:

https://cultura.comune.fi.it/

https://cultura.comune.fi.it/ musei