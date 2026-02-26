Mugello, 37enne trovata impiccata nel suo negozio di toelettatura

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, inutili i tentativi di rianimazione del 118. Carabinieri sul posto per accertamenti su dinamiche e contesto.

Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita, impiccata, all’interno del suo negozio di toelettatura per cani nel Mugello. A scoprire il corpo è stato il marito, che ha dato l’allarme nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio dopo non averla trovata a casa. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato a lungo la rianimazione, ma ogni sforzo è risultato vano, con il decesso accertato poco dopo. I Carabinieri della Compagnia competente stanno svolgendo accertamenti per ricostruire le circostanze, verificando l’assenza di terzi e il contesto personale della vittima. L’episodio, in una zona tranquilla del Mugello, riaccende l’attenzione su tragedie evitabili, con le forze dell’ordine attente a escludere ipotesi alternative. Il marito e i familiari sono assistiti心理ologicamente; la Procura valuterà l’autopsia per conferme medico-legali. La comunità locale è sotto shock.