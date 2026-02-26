Controradio Streaming
Gio 26 Feb 2026
ToscanaCronacaMugello, 37enne trovata impiccata nel suo negozio di toelettatura
ToscanaCronaca

Mugello, 37enne trovata impiccata nel suo negozio di toelettatura

By Raffaele Palumbo
Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, inutili i tentativi di rianimazione del 118. Carabinieri sul posto per accertamenti su dinamiche e contesto.

Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita, impiccata, all’interno del suo negozio di toelettatura per cani nel Mugello. A scoprire il corpo è stato il marito, che ha dato l’allarme nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio dopo non averla trovata a casa. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato a lungo la rianimazione, ma ogni sforzo è risultato vano, con il decesso accertato poco dopo. I Carabinieri della Compagnia competente stanno svolgendo accertamenti per ricostruire le circostanze, verificando l’assenza di terzi e il contesto personale della vittima. L’episodio, in una zona tranquilla del Mugello, riaccende l’attenzione su tragedie evitabili, con le forze dell’ordine attente a escludere ipotesi alternative. Il marito e i familiari sono assistiti心理ologicamente; la Procura valuterà l’autopsia per conferme medico-legali. La comunità locale è sotto shock.

