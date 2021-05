Massa: dimessa giovane a cui sono state somministrate 6 dosi vaccino

Massa: è stata dimessa dopo 24 ore di osservazione la giovane di 23 anni a cui sono state somministrate per errore sei dosi di vaccino Pfizer all’ospedale delle Apuane di Massa.

MASSA. La ragazza, tirocinante di psicologia clinica, è rimasta monitorata e non ha manifestato allergie, come ha fatto sapere la Asl Toscana Nord Ovest. La giovane avrebbe solo dei dolori al braccio. L’errore è avvenuto ieri mattina all’ospedale nel momento della preparazione del vaccino, quando alla 23enne sono state somministrate 6 dosi, equivalenti ad una intera fiala di vaccino.

“Vorrei incontrare l’infermiera che mi ha vaccinato, per dirle di non sentirsi in colpa e di non

avere paura per me. Sto bene e vorrei che insieme superassimo questo momento”. Queste le parole, riferite dalla madre, della 23enne alla quale per errore sono state somministrate sei dosi di vaccino Pfizer ieri al Noa di Massa (Massa Carrara).

“Quando le hanno detto cosa era accaduto ha avuto paura – riferisce la madre -. Oggi abbiamo saputo che l’infermiera è sotto choc per la paura di averle creato un danno. Per questo mia figlia vorrebbe vederla e rassicurarla”.