L’Unione Europea vuole contrastare la differenza salariale di genere

In una bozza della proposta intercettata da POLITICO, risulta che la differenza salariale tra uomini e donne nell’Unione Europea ammonta al 14,1% e che la trasparenza consentirebbe ai lavoratori di individuare i casi di discriminazione. Attualmente sono solo 10 gli stati membri che hanno introdotto leggi sulla trasparenza: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Portogallo e Svezia. Irlanda e Olanda stanno prendendo in considerazione di istituirle.

Da quanto risulta dalla bozza, la legge prevederebbe una serie di obblighi per le aziende. Ogni lavoratore avrebbe diritto a richiedere informazioni sulle ragioni alla base della differenza salariale con altre categorie paragonabili. La legge impedirebbe a chi assume di chiedere l’attuale salario del candidato e obbligherebbe a comunicare il salario atteso in occasione del colloquio.

Nel caso in cui dovesse risultare una differenza salariale maggiore del 5%, il datore di lavoro dovrebbe attivare una procedura insieme ai sindacati per dimostrare i criteri che motivano la differenza nella remunerazione. L’aspetto più criticato della legge da parte delle imprese è che sposterebbe l’onere della prova sul datore di lavoro, con la possibilità di appesantire le procedure di assunzione e di aumentare esponenzialmente il numero di cause per discriminazione sul luogo di lavoro.