LE PROPOSTE DI VIAGGIO 2026 DEL CONTRORADIO CLUB. PARTECIPA AL SONDAGGIO

Si è svolta il 29 ottobre la riunione dei viaggiatori del Controradio Club, aperta a tutti gli ascoltatori di Controradio, per la presentazione dei viaggi 2026. Nella descrizione, qui di seguito troverai le diverse proposte con l’indicazione del paese visitato, la durata del viaggio, il periodo dell’anno e il prezzo indicativo. I presenti alla riunione hanno espresso il loro parere sulle proposte e l’ interesse o meno a partecipare. Ti chiediamo di farlo anche tu, ci aiuterà nella scelta dei viaggi da organizzare, privilegiando quelli che hanno ottenuto i maggiori consensi. Sentiti libero di aggiungere/richiedere altri viaggi, non indicati, di tuo gradimento.

Per partecipare al sondaggio, spedisci una mail a: [email protected] indicando il viaggio a cui sei interessato e il numero di viaggiatori (se non sei da solo). Nel momento in cui il viaggio verrà lanciato, sarai avvisato in anteprima da una mail ed avrai un’opzione prioritaria di partecipazione.

NEPAL – IL CUORE DELL’ HIMALAYA

8 giorni – 6 notti

Periodo: marzo 2026

Prezzo indicativo 3.200,00

Il Nepal è un paese himalayano situato tra India e Cina, noto per i suoi paesaggi mozzafiato e la ricca eredità culturale. La sua capitale, Kathmandu, è famosa per i templi antichi e le tradizioni spirituali. È la patria dell’Everest, la montagna più alta del mondo. Il Nepal affascina i visitatori con la sua ospitalità, i trekking spettacolari e la profonda spiritualità buddista e induista.

YOKOSO! GIAPPONE (2° Gruppo) – PRIMAVERA NEL PAESE GENTILE

14 giorni – 11 notti

Periodo: 25 Aprile – 8 Maggio 2026

Prezzo indicativo: € 5.100,00

In Giappone, la bellezza si cela nei dettagli, nei silenzi, nei gesti misurati che raccontano un’armonia antica. Nei vicoli di Kanazawa che custodiscono l’anima dei samurai, come tra le luci pulsanti di Tokyo . Anche i l tempo si muove con ritmi diversi: c’è chi cammina piano tra i templi e chi sfreccia in metropolitana, chi ascolta le campanelle furin nel vento e chi una sigla J- pop. Ogni stagione ha un profumo, ogni angolo un rituale. Il Giappone accoglie il viaggiatore senza urlare, si racconta attraverso i suoi contrasti. È un viaggio nella bellezza composta, dove ogni incontro è una rivelazione.

SENEGAL – TERANGA! BENVENUTI IN AFRICA

10 giorni – 8 notti

Periodo: maggio 2026

Prezzo indicativo: € 2.500,00

Tra gli aridi deserti del nord e le lussureggianti foreste tropicali al sud, il Senegal rimanda alla mente le immagini, i suoni e i sapori tipici dell’Africa. La sola capitale Dakar, famosa in tutto il mondo per la gara di rally, rappresenta un affresco del paese; le strade affollate, i mercati vivaci e la concitata vita notturna si contrappongono, nel loro ritmo incessante, alla calma meditativa dell’Isola di Goree, tristemente famosa come teatro della tratta degli schiavi. Fuori le città, il Senegal rimane l’Africa selvaggia della natura incontaminata, la costa è affollata da un labirinto di mangrovie, piccole insenature e ampie lagune casa di centinaia specie di uccelli, che ogni anno scelgono questo paese come meta delle loro migrazioni.

Se ci si vuole mescolare con l’Africa urbana, o avere la possibilità di ritagliarsi un momento, da soli con i propri pensieri e i suoni della natura, il Senegal è il posto ideale.

GIORDANIA – DALLA DECAPOLI AL DESERTO

9 giorni – 8 notti

Periodo: maggio 2026

Prezzo indicativo: 2.200,00

Sebbene fiumi di parole siano stati scritti su Petra, nulla è più sorprendentemente emozionante della vista di questa incredibile città quando all’improvviso si apre davanti a voi la fine della lunga fenditura che spacca la montagna che la custodì nascosta nel suo abbandono. Petra è una città rubata alla montagna, un enorme altorilievo graffiato nella roccia rossa e scolpito dai raggi radenti del sole, adagiato tra sabbia e cielo nella più solenne immobilità. Petra non è la sola meraviglia della Giordania comprende le rovine delle grandi città romane della Decapoli, i superbi mosaici delle chiese bizantine, il miraggio blu del Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un nulla fatto di montagne, falesie, dune e formazioni dai colori cangianti in uno spettro che dal rosa si tinge di rosso acceso, trascolora al giallo.

ISTANBUL – L’ANIMA DI BISANZIO TRA SPEZIE E MINARETI

4 giorni – 3 notti (weekend lungo: ven – lun)

Periodo: giugno 2026

Prezzo indicativo: € 1.100,00

A Istanbul la bellezza non è splendore, è consapevolezza della perdita d’un imperio durato quindici secoli, e consapevolezza che nulla dura davvero , ma anche una stella brilla, per un solo, lungo, istante. La città è sospesa tra due respiri, due mari, due libri, due continenti, una soglia eterna tra Oriente e Occidente, tra memoria e desiderio , tra disfacimento e incanto. Qui tutto è doppio e tutto è in bilico , la voce del muezzin e il rintocco delle campane, l’odore del caffè e quello dell’incenso, il fruscio del mare e quello del bazar le cupole di Santa Sofia e della Moschea Blu che si affrontano in un silenzio che dura da secoli.

Dal Corno d’Oro si stende sulla città una luce liquida, che al tramonto si fa rame, poi, quando la notte tinge d’ossido d’argento, l’acqua dello stretto, il Bosforo sembra un nastro di metallo , che divide e unisce il passato e il presente.

Ponte di storia e di tempo , Istanbul è un mosaico vivo, in cui le tessere non combaciano mai del tutto . Proprio lì, in quella frattura nasce la sua bellezza , struggente e unica.

MONGOLIA – IL CUORE NOMADE DELL’ASIA

15 giorni – 13 notti

Periodo: 16 – 30 agosto 2026

Prezzo indicativo: € 4.000,00

Di giorno la terra riflette il cielo e l’ombra delle nuvole corre lungo il deserto e le steppe, la notte le stelle premono per scendere dal cielo mai così vicino. La natura è forte in Mongolia, quasi spaventevole. A contrappunto, gli occhi grandi e profondi dei bambini, il carattere gentile, l’ospitalità genuina, il sorriso enigmatico dei nomadi. E una fierezza nobile che risale alla stirpe e ai tempi di Gengis Khan, il grande condottiero che conquistò il mondo in groppa a un ncavallo, dal quale cadde solo morendo. Quando il deserto dentro la Mongolia era il centro del mondo. Il tour sarà effettuato con mezzi fuoristrada moderni (Mitsubishi Delica o Toyota) su un percorso di circa 2.500 Km, la maggior parte dei quali su piste sterrate. Un viaggio impegnativo, dove tutti pernottamenti fuori la capitale, sono previsti in campi turistici di gher, le tende di feltro tipiche dei nomadi, molto ampie e in verità piuttosto confortevoli.

AUSTRALIA – LE VIE DEL SOGNO E GLI SPAZI INFINITI

21 giorni – 18 notti

Periodo: ottobre 2026

Prezzo indicativo: € 8.500,00

Quando nel 1799 in Inghilterra arrivò la notizia che downunder esisteva una sorta di soprannaturale via di mezzo tra un mammifero ed un rettile si riscrisse un capitolo di storia. Ovunque sarete in Australia, vi troverete a contatto con una varietà naturale che ha dell’incredibile, soprattutto per un ambiente così singolarmente ostile alla vita.

Un ecosistema rimasto quasi completamente addormentato per sessanta milioni di anni, popolato da specie considerate estinte altrove nel mondo, formazioni rocciose enormi e persino rocce viventi, le preistoriche stromatoliti, primo esempio di vita sulla terraferma. Nelle cronache europee, la storia del continente fossile, iniziata nel 1770, continua oggi ad essere riscritta dalle migliaia di ragazzi che vi si trasferiscono in cerca di fortuna, o più semplicemente di una terra esotica da scoprire. L’Australia sa sorprendere nella maestosità dei suoi spazi naturali, così vuoti eppure allo stesso tempo pieni dei dettagli più incredibili, le città avveniristiche ma dal sapore coloniale e l’atmosfera amichevolmente rilassata ne fanno uno dei paesi più vivibili del mondo. Un viaggio eccezionale di ben 3 settimane alla scoperta continente australe con le tappe del nord, spesso ignorate, con la visita alle comunità aborigene.

JAVA, BALI E SINGAPORE

14 giorni – 11 notti

Periodo: novembre 2026

Prezzo indicativo: 3.200,00

Tanah Air, terra e acqua: così viene chiamata l’Indonesia dai suoi abitanti. Si tratta infatti di un enorme, sconfinato arcipelago sparso in un mosaico di acque chiare, un autentico paradiso dagli aspetti geografici, artistici e culturali sorprendentemente differenti. La sua ricchezza, una cultura antica, fatta di una moltitudine di lingue, etnie e religioni diverse; ed una delle maggiori biodiversità del pianeta, i paesaggi lussureggianti della foresta tropicale, i colori degli impressionanti vulcani, il verde scintillante delle risaie a terrazze, l’azzurro cristallino dell’oceano.

GUATEMALA – LA RESISTENZA MAYA

12 giorni – 10 notti

Periodo: novembre – dicembre 2026

Prezzo indicativo: 3.400,00

Qualche milione di anni fa, quando i due grandi oceani eran o un solo grande mare e le due Americhe grandi isole, la zolla sottomarina del Pacifico scivolò verso la placca Caraibica. Come in un colossale autoscontro le due placche s’accartocciarono una sull’altra e nell’immane collisione il magma sgorgò da centinaia di fessure e s’innalzò verso il cielo formando il grande arco vulcanico del Centroamerica. Terremoto dopo terremoto, eruzione dopo eruzione i vulcani s’abbracciarono e formarono una barriera, una strisci a di terra lunga settecento chilometri che divise gli oceani e collegò le enormi isole dei due emisferi in un unico grande e lunghissimo continente.

Il centroamerica emerse dalle acque, come Venere e ai pad i vulcani, milioni di anni dopo, gli indigeni diedero nomi bellissimi come Yeguada, Mombacho, Chiltepe, Momotombo, Conchagua, Chinameca, Chingo… nella giungla, tra quei vulcani, il Guatemala è una ferita che pulsa. Un paese che ha l’odore del mais bruciato e il suono dei tamburi delle processioni. La capitale è un nodo caotico, ma basta salire verso l’altopiano e il tempo rallenta e le facce si fanno antiche. A Chichicastenango si vendono ancora maschere e santi di legno, tra fumi d’incenso e galli sgozzati, nella laguna di Atitlán i pescatori ci vedono dentro la bocca degli dei e alle piramidi di Tikal, che il Guatemala è come un’iscrizione maya, intrecciata, incomprensibile, piena di codici e simboli che nessuno ha ancora mai decifrato.