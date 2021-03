La legge toscana per le startup, un anno dopo

La legge toscana per incentivare lo sviluppo delle startup innovative compie un anno. Secondo l’assessore all’economia si è dimostrata un successo.

La legge toscana per aiutare lo sviluppo delle startup è stata pubblicata il 3 marzo 2020, con l’approvazione del Consiglio regionale. L’assessore all’economia Leonardo Marras l’ha definita “una tra le più innovative in Italia, e a distanza di dodici mesi esatti il bilancio è decisamente positivo”.

Tutti i progetti presentati dopo il bando di agosto hanno ricevuto i finanziamenti. Sono stati quindi approvati investimenti totali per una cifra pari a 1 milione e 750mila euro. I contributi ammontano fino a 50mila euro in prestiti a fondo perduto e arrivano a coprire fino all’80% dei costi ammissibili.

La legge toscana per il supporto alle startup nasce per ovviare al problema di difficoltà a commercializzare e sviluppare i risultati delle eccellenze universitarie toscane nell’ambito della ricerca. La legge regionale prevede la possibilità di partecipazione al capitale di rischio, anche se al momento questa misura non è stata ancora attivata. Oltre ai sostegni diretti ci sono sconti, l’idea di creare i benefici provenienti da un hub tecnologico, aiuti nell’accesso al credito.

Le idee che hanno ottenuto i finanziamenti sono le più varie: riguardano l’industria, ma anche l’agricoltura o il tempo libero. Ci sono le serre eco-friendly che crescono assieme alla pianta e minimizzano così i consumi di energia sviluppate da Germina a Pisa, le piattaforme robotiche flessibili nella gestione della Yk-Robotics, AppToMe, software intuitivo per prenotarsi per turni di volontariato, sensori e dispositivi per analisi in tempo reale dei lubrificanti industriali che consentiranno di ottimizzare la manutenzione dei macchinari creati dalla Sanchip Innovation, algoritmi di intelligenza artificiale come quelli proposti dalla pistoiese Prospecto per filtrare le informazioni sul web a caccia di bandi, appalti, concorsi e occasioni di lavoro, ma anche sistemi digitali per la riproduzione ad alta qualità, a casa e su dispositivi mobili, della propria musica come Volumio.

Tra le prime ventidue start up già attive e finanziabili del bando della Regione, sei hanno sede all’interno della città metropolitana di Firenze e altrettante in provincia di Pisa, tre nel lucchese, due nell’aretino, ancora due in provincia di Livorno e quindi, una per territorio, a Pistoia, Siena e Massa Carrara. Il bando con la graduatoria dei progetti finanziati è visibile a questo indirizzo.