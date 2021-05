La Classifica Musicale di Controradio. Sabato 8 maggio 2021

Classifica 8 Maggio 2021

Quello che non so di te / Motta (Nuovo album della settimana )“Semplice”, il nuovo disco, arriva a tre anni da “Vivere o morire”, prodotto da Taketo Gohara e con la partecipazione di musicisti di caratura internazionale. Un disco pensato per la dimensione live, semplice ma maturo e stratificato.Tra i musicisti coinvolti, il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne , Red Hot Chili Peppers, Atom For Peace) e il bassista Bobby Wooten (David Byrne) che hanno lavorato con Motta da remoto da New York. La copertina del disco è ad opera di Valerio Bulla.

Not for me / Rachele Bastreghi

Nothing’s Easy But You And Me / The Reverend Peyton’s Big Damn Band

Ci abbracciamo / Vasco Brondi

The end of the game / Weezer

Love should Come With A Warning / Van Morrison

The Melting of the Sun / St. Vincent

Mick Jones Nicked My Pudding / Dropkick Murphys

Smile / Wolf Alice

The Killing Of Georgie (PART III) / The Mighty Mighty Bosstones

Boilermaker / Royal Blood

Crawling Kingsnake / The Black Keys

Batticuore / Don Antonio (QUI per riascoltare l’intervista)

Eazy Sleazy (feat. Dave Grohl) / Mick Jagger