La ASL Toscana Sud-Est ha pubblicato la lista d’attesa per le dosi avanzate

La ASL Toscana Sud-Est, che coinvolge le province di Arezzo, Grosseto e Siena, ha pubblicato il modulo di prenotazione online per le dosi di vaccino avanzate.

Dopo che ieri sera il giornalista Andrea Scanzi aveva annunciato con un post su Facebook di essersi vaccinato con AstraZeneca grazie alle dosi avanzate e messe a disposizione dalla Asl Toscana Sud Est senza che la lista fosse ancora disponibile, la Asl ha finalmente pubblicato la pagina web.

Da questa mattina è finalmente disponibile online il modulo di prenotazione per i residenti nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. In caso di disponibilità di dosi avanzate a fine giornata si verrà contattati dalla Asl Toscana Sud-Est per recarsi in uno degli hub vaccinali per la somministrazione.

La notizia della vaccinazione di Scanzi aveva destato qualche sospetto dato che al momento della sua vaccinazione la lista di cui parlava non era ancora disponibile per i cittadini delle province prese in considerazione. Il Giornalista ha spiegato di essere stato contattato da uno degli operatori sanitari attivi nell’hub vaccinale del centro Affari di Arezzo.

L’accesso alla lista d’attesa per le dosi di vaccino AstraZeneca avanzate è attualmente limitato solo alle persone appartenenti alle categorie ritenute prioritarie: personale della scuola, delle forze dell’ordine, dei servizi del 118, delle associazioni di volontariato del trasporto sanitario e le persone nate fra il 1941 e il 1944. Andrea Scanzi è un giornalista 46enne e non rientra in nessuna di queste categorie, per questa ragione la notizia aveva generato un po’ di scalpore.