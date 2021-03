L’artista francese JR reinterpreterà la facciata di Palazzo Strozzi con una installazione fotografica a partire dal 19 marzo.

Dal 19 marzo 2021 JR, visual artist francese e tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, attraverso un intervento artistico cambierà la facciata di Palazzo Strozzi, uno dei più importanti centri per l’arte moderna e contemporanea in Italia.

L’opera di JR sarà un’installazione site-specific chiamata “La Ferita”, con l’ambizione di proporre una riflessione sull’accessibilità ai luoghi della cultura durante la pandemia dovuta al Covid-19. JR è conosciuto per l’uso del collage fotografico come tecnica caratteristica del suo stile, che applica sugli edifici cambiando la percezione che il pubblico ha di certi luoghi ed elementi architettonici.

Lo stesso JR ha dichiarato: “Ho la più grande galleria d’arte immaginabile: i muri del mondo intero”. La ricerca di JR unisce originalità e appropriazione, sempre distinguendosi per una forte connotazione pubblica e di partecipazione che lo ha portato a creare opere di grande impatto visivo e coinvolgimento in luoghi e contesti sempre diversi, dalle favelas di Rio de Janeiro alla grande piazza della Piramide del Louvre, da Ellis Island a New York alla prigione di massima sicurezza di Tehachapi in California.

Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, ha presentato l’installazione dichiarando che la Fondazione “si distingue per la volontà di creare un dialogo tra antico e contemporaneo attraverso il coinvolgimento di artisti che sanno interpretare il presente”. L’opera di JR rappresenta un segnale di riflessione sulle difficili condizioni di accesso alla cultura nell’epoca del Covid-19 ma allo stesso tempo un’occasione per sperimentare nuovi modi di coinvolgere il pubblico.