Jacopo Melio nuovamente ricoverato per Covid-19

Firenze, nuovamente ricoverato all’ospedale San Giuseppe di Empoli a causa del Coronavirus Jacopo Melio, consigliere regionale, attivista per i diritti delle persone diversamente abili e campione di preferenze del Pd alle ultime elezioni regionali in Toscana.

Ne dà notizia lo stesso Jacopo Melio attraverso la sua pagina ufficiale Facebook: “Da mercoledì sono in ospedale – sottolinea – Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile, ritornando a mangiare cibo normale, dato che al momento è più di un mese che vado avanti soltanto a integratori liquidi, a causa della tosse e di problemi di deglutizione”.

“Ci vorrà tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso – aggiunge -. E io mi sento molto Peter Griffin quando, di punto in bianco, si dimentica addirittura come ci si mette seduti. Ma lo recupereremo e tutto questo finirà, prima o poi, al di là delle cicatrici che potranno rimanere”. Melio ringrazia i medici del San Giuseppe “perché mi stanno seguendo in queste montagne russe faticose in modo attento, premuroso e professionale”. ⠀

“Un abbraccio, e fate a modino, che è una brutta bestia e dobbiamo vincere noi”.