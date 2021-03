L’Italia ha bloccato 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca dirette in Australia

L’Italia, con l’approvazione dell’Unione Europea, ha bloccato il trasferimento di 250.000 dosi del vaccino prodotte da AstraZeneca sul territorio e destinate all’Australia. Quali sono le conseguenze?

L’Italia ha bloccato l’esportazione di 250.000 dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca destinate all’Australia. La prassi dell’Unione Europea prevede l’approvazione esplicita da parte delle autorità del paese che esporta i vaccini. La Commissione Europea avrebbe la facoltà di imporre la distribuzione, il fatto che non abbia applicato questo potere è da interpretare come un’implicita approvazione.

La Commissione ha valutato l’intenzione dell’Italia di rifiutare il trasferimento e ha deciso di non interferire, concordando con quanto sostenuto dal Governo italiano, ovvero che la consegna delle dosi potesse rappresentare una violazione degli accordi di precedenza tra l’Unione Europea e AstraZeneca.

Alla fine dello scorso gennaio, la Commissione Europea ha implementato maggiori controlli sul traffico di vaccini. Dopo che AstraZeneca aveva consegnato 75 milioni di dosi in meno nel primo quadrimestre del 2021 rispetto a quanto concordato con l’Unione Europea, la Commissione ha accusato l’azienda britannica di aver spedito al Regno Unito le dosi realizzate sul territorio dell’Unione Europea.

Il Ministero degli Esteri italiano ha giustificato la decisione di bloccare le 250.000 dosi facendo notare che l’Australia non si trova in una situazione critica come quella dei paesi europei a causa della pandemia. Benché sia ancora all’inizio della campagna vaccinale, i casi in Australia sono bassi: solo due casi di contagio sono stati registrati nell’ultima settimana mentre in Italia si registrano circa 300 morti al giorno.

Nel frattempo anche la Francia ha mostrato il suo supporto alla decisione dell’Italia, confermando la posizione condivisa dagli Stati membri dell’Unione Europea di far valere il loro potere nei confronti di AstraZeneca. In tutto questo, la ricerca di dosi da parte dei paesi europei continua. Gli esempi di Stati Uniti, Israele e Regno Unito, che sembrano sempre più vicini all’uscita dalla crisi sanitaria, hanno sollevato molti dubbi sulla gestione dell’emergenza da parte dell’Unione Europea e alcuni paesi stanno procedendo autonomamente all’approvvigionamento del vaccino.