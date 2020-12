ISIS RICONIA IL DINAR IN ORO E ARGENTO

Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, ISIS, l’auto proclamato Stato Islamico, avrebbe deciso di battere valuta, ed avrebbe iniziato a riconiare il Dinar.

L’antico Dinar era la moneta in oro e argento in circolazione ai tempi del massimo splendore dell’Islam. L’ ISIS avrebbe l’intenzione di introdurre il Dinar nel corso delle prossime settimane in tutte le zone controllate dal Califfato. Il Dinar circola attualmente in molti paesi arabi, ma è coniato in metalli diversi e naturalmente anche in versione cartacea, mentre sembra che sia intenzione del Califfato diproporre la valuta in sole monete d’oro e argento.