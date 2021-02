L’Irlanda del Nord contro Brexit

Gli accordi su Brexit e i recenti contrasti tra Regno Unito e Unione Europea sulle forniture di vaccini stanno facendo aumentare il malcontento dei cittadini dell’Irlanda del Nord.

Gli effetti di Brexit si stanno facendo vedere nel Regno Unito e anche l’Irlanda del Nord non ne è indenne. Le tensioni tra Unione Europea e Regno Unito si sono aggravate in seguito alla questione vaccini. Astra Zeneca, azienda inglese che però possiede stabilimenti in cui produce il vaccino che si trovano nei Paesi Europei, è stata accusata di aver aggirato i controlli dell’Unione Europea per riportare delle forniture nel Regno Unito. Tra le ritorsioni che L’UE ha minacciato di applicare c’era anche quella che prevedeva limitazioni al libero scambio tra l’Irlanda del Nord e gli altri Paesi.