Iosonouncane, il “Radio Day” con l’anteprima dei brani!

Il 14 maggio esce IRA, il nuovo album di Iosonouncane. Il 12 maggio, in anteprima nazionale, una serie di emittenti radiofoniche tra cui Controradio presenteranno IRA suonando ognuna una delle 17 tracce.

IRA, il nuovo album di Iosonouncane, uscirà il prossimo 14 maggio per Numero1 (la rinata etichetta che dal 1972 ha pubblicato i dischi di Lucio Battisti e che nel 1998 aveva fermato la propria attività) e Trovarobato con distribuzione Sony, un album “monumentale”: 17 tracce per 1 ora e 50 minuti di musica in triplo vinile o doppio CD.

Dopo il grande successo del lavoro precedente DIE, IRA si candida tra gli album italiani più attesi e promettenti.

IRA è il frutto di un lavoro estenuante che ha attraversato un arco temporale di circa cinque anni. Un disco che, partendo da circa 15 ore di bozze e provini, IOSONOUNCANE ha scritto e arrangiato in ogni singola parte, nota, accento. IRA è quindi il lavoro in cui IOSONOUNCANE oggi delinea la sua figura di compositore e arrangiatore, andando ben oltre quella di cantautore e producer. IRA è quindi una partitura interamente eseguibile dal vivo dai musicisti che hanno suonato nel disco: Mariagiulia Degli Amori, Serena Locci, Simona Norato, Simone Cavina, Francesco Bolognini e Amedeo Perri. Il risultato finale dipinge un paesaggio sonoro fitto e sconfinato in cui si intrecciano elettronica, psichedelia, echi del Maghreb e reminiscenze jazz.

Il linguaggio dei testi, come in DIE, è scarnificato e ridotto ai minimi termini, in un lingua momentanea, di necessità, fatta di errori e di un lessico occasionale, sradicato e confuso, che mischia inglese, arabo, francese, spagnolo, tedesco ed italiano.

Hanno già scritto di IRA:

RUMORE “…un flusso stratificato che risucchia l’ascoltatore”

BLOW UP “…un’esperienza estatica”

ROCKERILLA “MONUMENTALE”

CLASSIC ROCK “..la musica scorre solenne e fluida”

BUSCADERO “…uno dei dischi dell’anno”

ROLLING STONE “….un viaggio straordinario “

INTERNAZIONALE “…Ira evidenzia ancora una volta la qualità di Iosonouncane”

Il RADIO DAY

Il 12 maggio una serie di emittenti radiofoniche tra cui Controradio presenteranno IRA in anteprima suonando ognuna una singola traccia.

Sarà possibile scovare le tracce di IRA sulle seguenti stazioni radiofoniche: RAI Radio1, RAI Radio2 , Lifegate, Radio Popolare Milano, Radio Onda d’Urto, Radio Onde Furlane, Radio Capodistria, Radio Città Fujiko, Controradio, Radio Città Aperta, Radio Rock, Radio CRT, Radio Dolomiti, Sherwood, Radio Delta 1, Contatto Radio, Radio Raheem, Radio Elettrica, Alessio Bertallot, Radio Città Benevento, Unica Radio.

IRA TOUR

L’artista tornerà in concerto quest’estate con un set inedito, totalmente differente da quello in cui eseguirà IRA integralmente, con i musicisti che l’hanno suonato, tour previsto per la primavera del 2022. Il set di quest’estate che vedrà IOSONOUNCANE affiancato da Amedeo Perri e Bruno Germano, sarà composto da brani di IRA e non solo.

Ecco le prime date annunciate:

30.06 Ferrara – Ferrara sotto le stelle

10.07 Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

15.07 Genova – Arena del Mare

23.07 Roma – Villa Ada

24.07 Marina di Camerota (SA) – Meeting del Mare

12.08 Maida (CZ) – Color Fest

13.08 Locorotondo (BA) – Locus Festival20.08 San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto

Le prevendite sono già disponibili QUI

ASCOLTI PUBBLICI

La sera del 13 maggio, alle ore 19.00 (a poche ore dalla sua uscita sulle piattaforme digitali che avverrà a mezzanotte) sarà possibile ascoltare IRA in alcuni club italiani.

L’evento vuole colmare il vuoto che si è venuto a creare nell’ultimo anno dal momento che era nelle intenzioni di IOSONOUNCANE suonare IRA con un tour prima della sua pubblicazione discografica.

Si tratta quindi di una proposta di ritorno ad un ascolto comunitario, un po’ anni ’70, nei club che solitamente programmano musica dal vivo e che hanno contribuito, concerto dopo concerto, alla vicenda artistica di IOSONOUNCANE.

Ascoltare IRA insieme ad un pubblico, necessariamente ristretto dalle norme vigenti, vuole essere un gesto tangibile, un’indicazione chiara sul significato di questo nuovo album.

Queste sono le venue al momento confermate che aderiscono al progetto:

Milano – Apollo Club

Torino – OGR

Bologna – Locomotiv Club

Roma – Monk

Brescia – Latteria Molloy

Ravenna – Bronson Club

Marghera (VE) – Argo16

Bari – Officina degli Esordi

Pordenone – Capitol

Genova – Circolo CANE

Pisa – Lumiere

Ferrara – Arci Bolognesi

Bergamo – Edoné

Foligno – Spazio Zut

Pesaro – Spazio Webo

Milano – Arci Bellezza

A questo link è possibile prenotarsi: http://bit.ly/ascoltipubblici

CARAVAN

Caravan, il cortometraggio sulla lavorazione di IRA realizzato da Alberto Gottardo e Francesca Sironi, è disponibile su NEXO+. Guarda il trailer QUI!

BIO

IOSONOUNCANE è un musicista sardo originario di Buggerru nato nel 1983. All’inizio del decennio scorso si trasferisce a Bologna, dove ancora risiede e lavora. Dopo aver suonato insieme alla sua band Adharma, inizia a pubblicare sulla piattaforma myspace alcune canzoni con il moniker IOSONOUNCANE, interamente composte e suonate da lui con utilizzo di loop e campionatori. Questo percorso lo porterà alla pubblicazione de “La Macarena Su Roma” (Trovarobato, 2010), album che fa parlare di sé per la fusione di elettronica lo-fi, cantautorato classico e uno sguardo sempre acuto sulla cronaca del momento in cui è stato scritto. Un esordio che è quasi un comizio elettronico che ha trovato l’urgenza della propria voce dalla postazione di un grigio call center bolognese.

Dopo il lungo tour de La Macarena, IOSONOUNCANE si ritira per scrivere DIE, che uscirà per Trovarobato nel marzo del 2015. Se La Macarena è un album narrativo ed epico, DIE è un affresco lirico, che racconta dell’uomo, di un uomo e una donna, archetipi immersi nella natura. DIE è stato l’album che ha consacrato IOSONOUNCANE come il musicista di riferimento per l’intero panorama italiano. Ai primi posti delle classifiche di gradimento è tuttora un long-seller, più volte ristampato ed esaurito.

Il singolo Stormi è stato certificato oro da FIMI e ad oggi vanta 8 milioni di stream solamente su Spotify, dove l’album, nel suo complesso, totalizza più di 10 milioni di streaming totali.

Inoltre è stato incluso nella colonna sonora di “Mio Fratello Rincorre i Dinosauri” con Isabella Ragonese e Alessandro Gassmann per la regia di Stefano Cipani.

DIE ha dato vita a tre tour in Italia (in solo, in duo acustico e in band) e a un fortunato tour all’estero culminato con l’esibizione al Primavera Sound 2017 di Barcellona, dove IOSONOUNCANE tornerà nel 2021 per presentare il nuovo album.

Nel 2017 lavora con Edoardo Tresoldi musicando un’installazione dell’artista lombardo posta su una barca ormeggiata nel porto di Sapri per il festival Derive. Nel 2018 collabora con Paolo Angeli, altra autorevole voce della Sardegna contemporanea, per un tour in cui ha esplorato i territori dell’improvvisazione radicale e che l’ha portato a esibirsi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al Teatro Duse di Bologna e in moltissimi altri teatri e festival italiani. A novembre 2020 il brano Stormi è stato certificato Disco d’Oro dalla FIMI. Ha firmato la colonna sonora dei documentari “Follow The Paintings”, “Marghe e Giulia, crescere in diretta” e “Lodi Primo Soccorso”, tutti diretti da Alberto Gottardo e Francesca Sironi e in onda su Sky.

Parallelamente all’attività di compositore, IOSONOUNCANE lavora come produttore artistico: nel 2018 ha prodotto il disco “Infedele” di Colapesce e nel 2019 firma il ritorno di Dino Fumaretto con l’album “Coma”.

Alla fine del 2019 annuncia un tour teatrale di sette date in cui si sarebbe dovuto presentare il nuovo album IRA in anteprima assoluta. Il tour è andato sold-out in pochi giorni per un totale di circa 7000 biglietti venduti. Il tour attualmente è riprogrammato a causa

dell’emergenza sanitaria in corso.

Alla fine del 2020 è uscito il 7’’ Novembre/Vedrai Vedrai con il quale ha debuttato per la rinata Numero 1, storica etichetta italiana.

