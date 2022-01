Influenza aviaria: primo caso in Toscana, chiuso parco a Cambi Bisenzio

Influenza aviaria – E’ stato scoperto nel rifugio per animali all’interno del Parco Chico Mendes di San Donnino, nel comune di Campo Bisenzio Firenze.

Il primo caso di influenza aviaria in Toscana è stato scoperto nel rifugio per animali all’interno del Parco Chico Mendes di San Donnino, nel comune di Campo Bisenzio. La notizia è riportata da “La Nazione”.

Il sindaco Emiliano Fossi ha firmato un’ordinanza urgente per interdire l’area verde per un periodo di almeno 30 giorni in considerazione – si legge – “del pericolo di possibile trasmissione interspecifica dell’infezione”. Tutto nasce in seguito al ritrovamento di un tacchino morto che pare non fosse il primo volatile ritrovato senza vita. Così è stata contattata l’Asl veterinaria e sono subito scattati gli accertamenti. La carcassa del tacchino è stata fatta analizzare anche dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a Padova, uno dei più all’avanguardia in Italia. Una volta capita l’evoluzione del focolaio, non è esclusa l’ipotesi di abbattimento di altri volatili nel parco. “Dalle analisi eseguite sui campioni prelevati – si legge nell’ordinanza di chiusura – viene evidenziata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 N1”.

“La salute pubblica è la nostra prima preoccupazione – dice Fossi – soprattutto nel momento delicato che stiamo vivendo. Prevenire situazioni di pericolo è fondamentale”.