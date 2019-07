Inchiesta Multicons, Petraglia (SI): “troppe denunce inascoltate”

L’indagine, coordinata dal pm Leopoldo De Gregorio e diretta dal capo della procura, Giuseppe Creazzo, trae origine da un controllo sull’utilizzo di alcuni fondi pubblici, erogati per l’accoglienza dei migranti, da parte del consorzio, che negli ultimi anni ha gestito diversi centri attraverso le cooperative consociate. Le società, attive nella provincia di Firenze e, in particolare, nell’empolese, secondo gli inquirenti, in molti casi avrebbero omesso il versamento delle imposte dovute e, in alcuni, anche dei contribuiti previdenziali, nonché emesso diverse fatture con importi notevolmente aumentati rispetto al reale a favore della società consortile, diminuendone così in modo consistente il reddito.