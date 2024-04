Incendio in fabbrica a Scandicci: fiamme domate, ordinanza per finestre chiuse

Incendio a Scandicci – E’ stato domato dai vigili del fuoco nella notte l’incendio divampato nella serata di domenica 31 marzo nell’azienda “Metalstudio” a Scandicci (Firenze), in via delle Fonti. Non ci sono feriti e la struttura è stata prontamente evacuata, fa sapere l’Amministrazione comunale.

L’azienda realizza accessori metallici per il settore manifatturiero dei marchi di alta gamma. Il sindaco Sandro Fallani, con un’ordinanza, emessa nella notte, ha invitato i cittadini che abitano o stazionano nella vicinanze dell’area prossima a quella in cui è divampato l’incendio a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi.

Il sindaco, inoltre, ha ordinato in via cautelativa, per le prossime 24 ore nelle zone limitrofe e comunque nel raggio di metri 500, di esporsi il meno possibile alle esalazioni tossiche dell’incendio, limitando l’uscita all’esterno dalle proprie abitazioni e mantenendo chiuse le finestre delle stesse.

“Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile del Comune di Scandicci, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale per l’intervento tempestivo”, ha scritto Fallai sui social.