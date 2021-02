In Texas 3500 tartarughe marine sono state messe in salvo dal freddo

Anche altre specie animali sono state colpite dalla tempesta che in Texas ha portato le temperature anche a un eccezionale -20°, oltre che a numerosi blackout. Un centro per la tutela dei primati nella contea di North Bexar, ha riportato la morte per cause dovute al freddo di uno scimpanzè, diverse scimmie, lemuri e uccelli tropicali. Lo zoo di El Paso ha trovato e soccorso una fregata, un uccello marino, dopo che il vento l’aveva portata fuori rotta.

Wendy Knight ha aggiunto che le dimensioni del fenomeno di stordimento da freddo siano le più grandi da decenni a questa parte e teme che questo possa avere gravi ripercussioni sulla specie delle tartarughe marine. Secondo il Dipartimento degli Stati Uniti che si occupa di fauna marittima e terrestre, cinque delle tipologie di tartaruga marina che si trovano in Texas sono nella lista delle specie in via di estinzione con gradi che variano da “a rischio” a “minacciate”.

Anche alcune tartarughe marine tra quelle soccorse da Sea Turtle Inc e che adesso si trovano nel loro centro di cura sono a rischio. Infatti i numerosi blackout dovuti al maltempo impediscono di sottoporle a cure adeguate.