In occasione dell’Earth Day verrà proiettata scritta su Palazzo Vecchio

Domani, in occasione dell’Earth Day, sarà proiettata su Palazzo Vecchio la scritta “Stop Global Warming”.

La scritta “Stop Global Warming” sarà proiettata domani, giovedì 22 aprile, dalle 20.30 su Palazzo Vecchio per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della lotta ai cambiamenti climatici. In occasione dell’ Earth Day, la Giornata mondiale della Terra 2021, il Comune di Firenze ha aderito alla campagna StopGlobalWarming.eu dei cittadini europei che mette insieme numerose amministrazioni locali nell’impegno per arginare i cambiamenti climatici.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Silfi. Il sindaco Dario Nardella ha aderito alla campagna ‘Stop Global Warming’ anche in qualità di presidente di Eurocities, il network di sindaci delle capitali europee. La campagna dei cittadini europei si propone di raccogliere almeno un milione di firme di cittadini di sette Paesi europei da indirizzare alle istituzioni comunitarie per sollecitare interventi prima degli Accordi di Glasgow del prossimo autunno.

Il Sindaco Nardella ha presentato così l’iniziativa: “Dare voce ai sindaci sui temi ambientali è necessario e utile, perché dove non arrivano gli Stati possono arrivare le città con piani concreti che guardino al futuro e siano in grado di investire in politiche di sostenibilità e stili di vita. Per questo mi impegnerò anche come presidente di Eurocities a rilanciare la campagna Stop Global Warming affinché tutti insieme possiamo affrontare questa importante sfida”.

Come sottolineato dall’Assessora all’ambiente del Comune di Firenze Cecilia Del Re “le scelte per arginare i cambiamenti climatici non sono più rinviabili e tutti possono fare la propria parte in questa battaglia”.

Oggi, in occasione di un evento organizzato dall’Accademia dei Georgofili, il Sindaco Nardella ha sottolineato che “il dramma del Covid non è stato solo quello di aver causato un numero incalcolabile di vittime. La pandemia ha anche cannibalizzato ogni altro tema e a farne le spese è stato anche il cambiamento climatico che stava lentamente facendosi spazio nelle agende e nelle policy dei governi nazionali e locali dopo essere stato interiorizzato dai giovani”. Nardella ha aggiunto che “non c’è più tempo da perdere. Avremo dalla nostra parte le nuove generazioni, più sensibili rispetto a quelle precedenti, su queste tematiche”.