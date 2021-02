In Israele il vaccino sta funzionando

La somministrazione di massa del vaccino Pfizer-BioNTech procede regolarmente e sta dando risultati ottimi, rendendo Israele il modello da seguire.

in Israele, il tasso di efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech è del 94%. Il dato risulta da un test effettuato su un campione di 600000 abitanti sottoposto allo studio da Clalit, una delle quattro aziende sanitarie israeliane che si occupano della campagna vaccinale. Il dato conferma i test di laboratorio sull’efficacia del vaccino precedenti al rilascio e svolti dalla stessa Pfizer-BioNTech. I test però non erano mai stati effettuati su un campione così esteso e c’era quindi grande curiosità e attesa sull’effetto del vaccino somministrato su larga scala.

La ricerca ha dimostrato la straordinaria efficacia e sicurezza del vaccino dopo una settimana dalla somministrazione della seconda dose e un ulteriore aumento dopo due settimane. In Israele il 42% della popolazione ha già ricevuto la seconda dose di vaccino e circa il 20% ha ricevuto la prima. I risultati straordinari di Israele sono frutto di un accordo di esclusiva, per certi versi controverso, stipulato dal Governo Israeliano con la casa farmaceutica Pfizer per la fornitura di dosi in modo continuativo in cambio di dati su un campione superiore a quello che Pfizer avrebbe potuto raggiungere con i comuni test di laboratorio. L’obiettivo di Israele è quello di vaccinare la totalità della sua popolazione, circa 9 milioni di persone, entro marzo.

Il modello gestionale di Israele è indicativo e può risultare d’aiuto ai Paesi europei tra cui l’Italia. Infatti, Israele era stata colpita duramente dal coronavirus durante la prima ondata di contagi diffusasi in Europa lo scorso marzo. Il Governo israeliano aveva avviato la campagna vaccinale poco dopo l’annuncio del vaccino di Pfizer-BioNTech indicando un modello simile a quello implementato dall’Italia: la somministrazione delle dosi dando la precedenza alle fasce di popolazione più esposte al coronavirus e a rischio. Nonostante questo, lo scorso dicembre Israele ha imposto un lockdown per contenere l’aumento dei contagi, una cosa molto simile a quello che sta succedendo in questi giorni in Italia. Nelle scorse settimane la situazione israeliana è tornata sotto controllo. I risultati israeliani sono dunque incoraggianti e anche l’Italia può ragionevolmente pensare che grazie al vaccino il contagio si ridurrà drasticamente.