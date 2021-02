Il supermercato Marks & Spencer di Parigi chiude in seguito a Brexit

La catena di supermercati Marks & Spencer ha chiuso uno dei suoi negozi parigini dopo settimane in cui gli scaffali erano rimasti vuoti.

I protocolli Brexit entrati in vigore il primo gennaio 2021 hanno imposto rigide limitazioni e costi aggiuntivi alle importazioni di cibo e bevande provenienti dal Regno Unito e destinate ai paesi europei. Tra le conseguenze del drastico calo delle esportazioni c’è stata la mancanza di offerta di prodotti alimentari nei supermercati della catena Marks & Spencer.

Uno di questi, il negozio Marks & Spencer che si trova in Chaussée d’Antin nel nono arrondissement di Parigi, ha già chiuso l’attività. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che la chiusura non è conseguenza di Brexit ma le foto scattate agli scaffali vuoti nelle ultime settimane non lasciano molti dubbi.

La presenza dei supermercati Marks & Spencer aveva rappresentato una storia di successo nel territorio. I 21 negozi, di cui 20 solo a Parigi e uno a Lille, erano frequentati da Britannici residenti in Francia ma anche dagli stessi francesi. La chiusura del negozio di Chaussée d’Antin fa sospettare che la stessa sorte possa toccare anche ad altre filiali della catena.

Interrogato precedentemente alla chiusura del negozio sulla carenza di prodotti, un portavoce dell’azienda aveva commentato: “A causa della transizione alcuni prodotti sono diventati più difficili da reperire ma stiamo lavorando con i nostri partner, fornitori e agenzie governative per migliorare la situazione”. Il 10 febbraio un altro portavoce dell’azienda ha aggiunto che non sono in grado di definire un orizzonte temporale affinchè il problema venga risolto.

Spostare la produzione alimentare sul territorio europeo non è un’opzione percorribile e le prospettive dell’azienda passano dalla capacità o meno di trovare un accordo particolare con le agenzie governative della Dogana. Visti i recenti sviluppi nel rapporto tra Regno Unito e Unione Europea sembra difficile che a breve si possa giungere a una soluzione efficace.