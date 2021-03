Il movente dell’omicidio di Novak sarebbe vendetta

Secondo il procuratore, il movente dell’omicidio di Krystina Novak sarebbe “vendetta” da parte di Francesco Lupino.

Dopo aver comunicato il presunto movente, il Procuratore Alessandro Crini ha anche ricostruito la dinamica dei fatti. Dopo aver sparato uno o più colpi di pistola, Francesco Lupino si è liberato del corpo. Nonostante i tentativi di pulire le tracce ha lasciato degli evidenti segni incriminanti nella villa dove Krystyna Novak, l’ucraina di 29 anni viveva con il convivente spagnolo Airam Negrim Gonzalez, imprenditore nei pellami, finito in carcere 24 ore prima proprio per una soffiata alla polizia del presunto omicida, Francesco Lupino.

Sempre secondo il Procuratore l’omicidio sarebbe avvenuto senza premeditazione ma nonostante questo il movente resta la vendetta. Le verifiche balistiche, tecnico-scientifiche e gli accertamenti sul traffico delle celle telefoniche, condotti dalla squadra mobile, dallo Sco della polizia e dal gabinetto regionale della polizia scientifica, coordinati dal pm Egidio Celano, hanno ricostruito movente e scena del delitto.

La tesi accusatoria è stata accolta dal gip che ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lupino eseguita stamani. La denuncia di scomparsa di Krystyna Novak è del 9 novembre ma la donna sarebbe stata uccisa subito dopo l’arresto del fidanzato, avvenuto proprio in seguito alla soffiata, il 31 ottobre. Lei, ne è convinta la procura, è stata uccisa la notte tra l’1 e il 2 novembre.

Il movente è invece legato, secondo la procura, agli affari illeciti di Gonzalez e Lupino. Si tratta di traffici di sostanze illecite dai quali proprio Novak voleva allontanare il compagno. Per questo, dopo un alterco in cui Gonzalez manifestava la volontà di cessare con il giro di stupefacenti, Lupino, con una delazione lo ha fatto arrestare e poi, temendo di essere travolto dalle indagini seguenti, avrebbe affrontato la giovane la sera dell’1 e le ha sparato uccidendola, provando in seguito a nascondere il corpo.