Gli eventi online della vigilia di Capodanno in Toscana

Una selezione di eventi online da tutta la Toscana per festeggiare l'inizio del 2021 (o la fine del 2020)

Una selezione di eventi online da tutta la Toscana per festeggiare l’inizio del 2021 (o la fine del 2020)

Sarà una vigilia di Capodanno anomala ma l’offerta di eventi online da parte degli organizzatori, dei cinema e dei Comuni toscani continua a essere ricca. Di seguito una lista degli eventi principali e delle piattaforme su cui seguirli.

Il Comune di Firenze e l’associazione culturale MUS.E organizzano FUTURA. Si esibiranno cantautori come Daniele Silvestri, Ghemon ed Erica Mou, la violoncellista Naomi Berrill e la ballerina Jennifer Rosati. Anche l’attore Maurizio Lombardi parteciperà in qualità di guida durante tutta la serata. L’evento sarà disponibile in diretta a partire dalle 19.00 sul canale youtube del Comune di Firenze e dalle 21.00 su RTV38.

In occasione della 41esima edizione di GAMO International Festival, la sera del 31 dicembre alle 21.00 sarà trasmesso sul sito di Murate Art District un concerto dedicato alla musica di Giancarlo Cardini.

Il festival Intemporanea si sposta interamente online e anche a Capodanno saranno disponibili sul sito gli incontri con Giancarlo De Cataldo, Cristina Comencini, Beatrice Venezi, Lauretta Colonnelli, Laura Imai Messina e Marco Goldin.

Chi era abituato a celebrare la fine dell’anno al cinema sarà lieto di sapere che la piattaforma online del Cinema La Compagnia mette a disposizione un’interessante rassegna di film (disponibili fino al 24 gennaio). Anche Il Centro Pecci di Prato offre sulla propria piattaforma di streaming una ricca selezione di film.

Music Pool propone invece un concerto jazz dei Funk Off e di Serena Brancale, visibile sulla pagina Facebook dell’organizzatore a partire dalle 21.00. Anche Scandicci Open City promuove la musica jazz con una tre giorni di eventi a partire dalle ore 17.00 del 31 dicembre.