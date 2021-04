Franco Baggiani per la Giornata Internazionale del Jazz

Giornata Internazionale del Jazz: progetto inedito del trombettista Franco Baggiani in diretta streaming, venerdì 30 aprile





La tromba di Oramba Quartet, in concerto venerdì 30 aprile 2021 alle ore 20.30 sulla pagina Facebook della scuola di musica Sound ( Giornata Internazionale del Jazz istituita dall’UNESCO. Un evento che da dieci anni coinvolge migliaia di musicisti e istituzioni a ogni latitudine. Suoni levigati, sinuosi, a volte distorti. Un ensemble di quattro elementi alle prese con brani nati in studio tra gesti, intuizioni, fughe collettive e meditazioni solistiche.La tromba di Franco Baggiani guida lo straordinario, in concertoalle ore 20.30 sulla pagina Facebook della scuola di musica Sound ( www.facebook.com/scuolemusicasound ), in occasione dellaistituita dall’UNESCO. Un evento che da dieci anni coinvolge migliaia di musicisti e istituzioni a ogni latitudine. A fianco di Baggiani troveremo Giacomo Downie al sax baritono, Giovanni Cifariello alla chitarra e Marco Cattarossi al basso.



Oramba Quartet evoca reminiscenze funk, world music e ambient, all’interno di un impianto dichiaratamente davisiano con risvolti aerei e intimistici. Virtuoso e sperimentatore della tromba, Franco Baggiani ha all’attivo progetti musicali molto eterogenei. Dalla big band Sound Orkestra agli Urbanfunk, fino a proposte fuori dai confini mainstream come Santur. L’ultimo album “Appunti sul ‘900” è uscito lo scorso febbraio per Sound Record, etichetta fondata dallo stesso Baggiani.



BIO:

Attivo dal jazz alla contemporanea sia per piccoli gruppi che per grandi formazioni, ha scritto colonne sonore per il teatro e per la televisione. Numerose composizioni contenute nella sua discografia, che spazia dal jazz alla contemporanea e all’elettronica.