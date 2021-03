FNS chiede aiuto per il carcere di Volterra

Focolaio nel carcere di Volterra, la FNS-Cisl scrive alla Regione: “Struttura molto complessa, muoversi con urgenza per evitare peggioramento”.

A seguito del peggioramento della situazione nel carcere di Volterra, dove attualmente si è sviluppato un grave focolaio di Covid, FNS, la Federazione Nazionale Sicurezza, chiede al Governo della Regione che si dia primaria importanza alla situazione e che si intervenga con tutte le risorse disponibili.

Attualmente, il conteggio dei casi ha stabilito che all’interno della struttura si trovano 58 detenuti positivi su 174 totali. Oltre a loro, anche 6 agenti di polizia penitenziaria sono stati contagiati.

Il segretario regionale della Federazione Nazionale Sicurezza della Cisl, Massimiliano Del Sordo, ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e all’assessore alla sanità, Simone Bezzini. Nella lettera, sollecita un “interessamento urgente affinché niente rimanga intentato, al fine di evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare”.

Del Sordo evidenzia i rischi che la situazione determina “all’interno di una struttura così complessa come il carcere di Volterra, dove è impensabile organizzare tanti diversi spazi di isolamento sanitario e garantire sicurezza per chi è recluso ma anche del personale di polizia penitenziaria, che deve poter contemperare i rischi del lavoro con la sicurezza sanitaria, anche delle proprie famiglie, residenti in quell’area”.

Sempre all’interno della lettera, Del Sordo scrive: “Da informazioni ufficiose pare che ogni 48 ore verranno ripetuti tamponi molecolari a tutte le persone presenti nell’istituto penitenziario”. Del Sordo fa appello alla “sensibilità” della Regione per “garantire ogni indicazione possibile alle autorità sanitarie competenti”. Il segretario FNS conclude con l’invito alla Regione “affinché il piano vaccinale venga attuato il prima possibile nell’intero circuito penitenziario toscano.”