“Firenze Sotto Vetro”, il social film di Pablo Benedetti e Federico Micali

Filmati e racconti dalla quarantena, videodiari dalle case, dai balconi, da chi ha continuato a lavorare in una città deserta a causa dell’emergenza sanitaria. Il progetto “Firenze Sotto Vetro”

L’appello ai fiorentini dei registi Pablo Benedetti e Federico Micali per il progetto cinematografico “Firenze Sotto Vetro” che diventerà un film documentario dove i fiorentini saranno protagonisti del processo creativo inviando – da oggi fino al 26 giugno – i propri video all’indirizzo email [email protected] o al numero 3497494282 (attraverso le piattaforme whatsapp e telegram) o nella chat del profilo Facebook @firenzesottovetro (https://www.facebook.com/firenzesottovetro/).

Un documento storico per questa città. E’ un progetto Open No Profit: qualsiasi entrata, oltre i costi di realizzazione, sarà devoluta ad enti e associazioni impegnati in questa emergenza.

La struttura narrativa del film documentario sarà composta dai contributi di tutti coloro che hanno filmato e stanno filmando parti di questo lockdown da reclusi nel destino comune di “prigionieri” in casa. O viceversa di quelli che stanno vivendo all’esterno, in una città deserta, o all’interno di contesti di lavoro emergenziali e difficili. Un puzzle realizzabile grazie alla qualità delle videocamere degli smartphone, dove l’inquadratura mossa e lo “sfuocato” potranno essere compensati dalla potenza delle immagini e dalla forza dei racconti. Tutti coloro che vorranno partecipare potranno inviare dei video già realizzati nelle settimane passate o anche usare i loro smartphone o videocamere per girare del materiale apposito che racconti short cuts di vita ai tempi del coronavirus. Potranno, inoltre, spedire foto, disegni, racconti audio, composizioni musicali: qualunque cosa faccia parte della loro vita in questo periodo, purché racchiusa all’interno del territorio fiorentino (la città metropolitana).

La regia di questo social film consisterà nel selezionare insieme tutti i contributi che possano creare un filo condutture del racconto che sia allo stesso tempo emotivo e realistico (di realismo).

Come fare?

1. Visita la pagina Facebook/Instagram o il sito del progetto Firenze Sotto Vetro

2. Leggi le linee guida su come fare a farci arrivare il video: potrai usare la nostra mail, il numero whatsapp o telegram, facebook

3. Il progetto è open e no profit: qualsiasi entrata oltre i costi di realizzazione sarà devoluta ad enti e associazioni no profit (Leggi bene la liberatoria).

4. Potrai inviare le immagini e i video in qualsiasi momento fino al 24.6.2020