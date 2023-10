Firenze: nucleo trasporto trapianti effettua due missioni in Israele nonostante conflitto

Portate a termine da due volontari. Lo riferisce la stessa associazione presieduta da Massimo Pieraccini. il Nucleo operativo di protezione civile logistica dei trapianti (Nopc) si occupa del trasporto di midollo osseo salvavita per i pazienti in attesa di trapianto per leucemia

Non li ha fermati nemmeno la guerra. Sono riusciti a portare a termine le loro missioni in Israele, dopo l’attacco di Hamas, due volontari dell’associazione fiorentina Nucleo operativo di protezione civile logistica dei trapianti (Nopc), che si occupa del trasporto di midollo osseo salvavita per i pazienti in attesa di trapianto per leucemia. Lo riferisce la stessa associazione presieduta da Massimo Pieraccini.

Il 7 ottobre, a Gerusalemme si trovava la volontaria Rosanna Modica: la donna racconta che “ad un certo punto mentre ero in strada, è suonata una sirena” e “si sono sentite delle esplosioni. Nella camera del mio albergo, dove mi ero rifugiata, ho sentito suonare di nuovo la sirena ed è scattata la richiesta di scendere tutti nel bunker sotterraneo dell’hotel. Ci siamo trovati in una stanza lunga e stretta”, “spaesati e increduli. Mancava l’aria”. E’ poi iniziata una lunga serie di contatti con la sala operativa del Nucleo operativo di protezione civile che ha costantemente monitorato la situazione di concerto con Ibmdr, banca dati italiana che trova a livello mondiale i donatori e affida all’associazione fiorentina le missioni per il trasporto.

l giorno dopo, quello programmato per il ritiro del midollo osseo, la donazione ha avuto comunque corso e nonostante la cancellazione dei vari voli, Modica è riuscita a tornare in Italia. “Dopo un trasferimento fatto con ansia dall’albergo dove alloggiavo fino all’ospedale e poi all’aeroporto di Tel Aviv, e compiute le speciali procedure aeroportuali che per questi trasporti sono complicate e minuziose, finalmente grazie al lavoro della sala operativa del Nucleo Operativo in sinergia con l’Ibmdr ho avuto la conferma che il mio volo sarebbe partito”.

L’altro volontario del Nucleo, Massimiliano Napolitano, che ha computo la sua missione il 10 ottobre, racconta che “dopo un viaggio con itinerario cambiato più volte a causa del progressiva cancellazione dei voli nonostante fossi in Spagna per un’altra missione da cui sarei dovuto volare direttamente in Israele sono dovuto ripassare da Italia e Turchia prima di arrivare in una Tel Aviv deserta. Dopo un giorno trascorso chiuso in albergo e qualche allarme che ci ha costretto a scendere nel rifugio, sono andato all’ospedale e poi in aeroporto” dove il personale “mi ha prontamente assistito per farmi superare i controlli di sicurezza, poi l’imbarco e finalmente in Italia e ancora un po’ di viaggio per raggiungere l’ospedale del sud dove ho consegnato il dono della vita”.