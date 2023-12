Firenze nelle piazze, sui ponti e nelle strade come città antifascista e antirazzista

Con il sole nella prima domenica di Firenze la città vede le manifestazioni promosse dalla rete democratica animare ponti e piazze in risposta al raduno dei sovranisti europei in programma dalle 11 alle 13 alla Fortezza da Basso promosso dal leader leghista, Matteo Salvini, e dal gruppo Identita’ e Democrazia, a cui sono attesi duemila partecipanti.

Dalle 10 tre appuntamenti in contemporanea promossi dalla Rete Democratica Fiorentina su Piazza Dalmazia, sul ponte Vespucci e in Via Taddea, luoghi legati ad aggressioni di stampo fascista. Alle 11,30, poi, tutti al piazzale Michelangelo per testimoniare, come spiegano gli organizzatori, una “visione di comunita’, fatta di liberta’, diritti e tolleranza”, con un grande striscione.

Alle 15 la manifestazione di Firenze Antifascista con ritrovo al piazzale di Porta al Prato, con lo slogan “Fuori i fascisti da Firenze”.