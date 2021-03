Firenze è premiata come “migliore destinazione creativa” d’Italia

Firenze è stata nominata “migliore destinazione creativa” d’Italia dal Creative Tourism Network.

Firenze è la “migliore destinazione creativa” d’Italia per la sua strategia di fusione tra arti creative, turismo e sostenibilità. Il riconoscimento è stato assegnato da Creative Tourism Network, che ha premiato Firenze nella categoria “città”.

Per “turismo creativo” si intende il tipo di turismo che consente ai visitatori di esprimere la loro creatività attraverso attività guidate dai professioniste delle discipline tipiche del luogo. Al Comune di Firenze è stato riconosciuto il merito di promuovere una visione attenta e un approccio orientato al viaggiatore più che al turista, interessato non solo ai tour tradizionali ma anche a condividere esperienze uniche in cerca di attività autentiche, artistiche e creative.

Nell’assegnare il titolo di “migliore destinazione creativa”, la giuria “ha evidenziato l’approccio pionieristico di Firenze come modello per lo sviluppo del turismo creativo in Italia, puntando sulla valorizzazione della storia e della cultura locale attraverso la fusione tra arti creative e settore turistico”.

Nella motivazione al premio è stato scritto che “la giuria internazionale si congratula con Firenze per aver saputo reagire all’attuale situazione di crisi, proponendo e ripensando la propria offerta turistica culturale attraverso il turismo creativo. Iniziative pensate per ogni tipo di turista creativo, con un’attenzione speciale per il turismo sostenibile ed accessibile, attente a valorizzare l’immenso bagaglio culturale presente in città, mettendo al centro i propri artigiani, artisti e le tradizioni antichissime. L’interesse per questo nuovo modo di viaggiare è cresciuto molto rapidamente negli ultimi anni. I turisti sono diventati “viaggiatori” che vogliono andare oltre i tour tradizionali e condividere esperienze uniche con la gente del posto”.

Cecilia del Re, l’assessora al Turismo del Comune di Firenze, ha commentato così il titolo di “migliore destinazione creativa”: “Un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione perché premia gli sforzi fatti in questo periodo per un turismo innovativo e sostenibile, meno impattante per la città e più consapevole. Una strategia che assume un nuovo significato nell’attuale fase di pandemia e che impone ancora di più un orientamento sostenibile per residenti e viaggiatori con nuovi itinerari ed esperienze alla scoperta di una Firenze più insolita. Su questo continueremo a lavorare integrando sempre di più le due dimensioni di intervento perché non entrino in collisione ma possano beneficiare una dell’altra”.