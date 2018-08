Firenze: dal 4 all’11 agosto gli eventi per la Liberazione

A Firenze dal 4 all’11 Agosto si terranno degli eventi per commemorare la Liberazione di Firenze dal fascismo, promossi dal comune e dall’Anpi, che coinvolgeranno tutto l’oltrano. Agli Uffizi torna Apriti Cinema che per l’occasione proietterà pellicole sul tema.

Pronte le iniziative che si svolgeranno nel mese di Agosto per la commemorazione della Liberazione di Firenze, ecco il programma:

Sabato 4 Agosto – ore 9,00 – Via Lupo ang. Lungarno Serristori, cerimonia per ricordare il primo ufficiale alleato caduto per la Liberazione di Firenze.

Mercoledì 8 agosto – Piazza Santo Spirito e Rondinella del Torrino, ONORE A POTENTE

ore 19,30 – Piazza Santo Spirito, Commemorazione, deposizione corona e Canto a Potente.

ore 20,30 – Rondinella del Torrino, Deposizione Corona alla Targa dedicata a Potente. Concerto del Coro “Terra Canto Memoria” di San Niccolò, Buffet costo Euro 5,00

Proiezione del Film “All’armi siam fascisti” I° parte.

ore 22 del giorno 9 agosto : II° parte – segue cocomerata.

Giovedì 9 Agosto – ore 12 – in Via Bolognese 84, scoprimento della Lapide di fronte a “Villa Triste” in memoria dell’eroico sacrificio di alcuni per la Libertà di tutti.

Sabato 11 agosto – 74° Anniversario della Liberazione di Firenze, alleghiamo volantino con il programma dettagliato.

Vi aspettiamo numerosi!!

Venite a trovarci su Facebook: cercate Sezione Anpi Oltrarno Firenze e cliccate MI PIACE!!!!!

Dopo il successo dell’anno scorso torna Apriti Cinema: l’arena nel piazzale degli uffizi, il quale per l’occasione della liberazione proietterà:

3 agosto: 22:00 Libera Italia! Cronache di poveri amanti di Lizzani (Ita, 1953, 115′) 4 agosto: alle 22:00 Libera Italia! Roma città aperta di Rossellini (Ita, 1945, 98′)