FEDPOL SVIZZERA CERCA TRADUTTORI DAL CALABRESE

La Polizia giudiziaria federale Svizzera cerca traduttori dal dialetto calabrese all’italiano e al francese.

La Svizzera, è diventata un Paese particolarmente appetibile alla ‘ndrangheta ed ha quindi bisogno di aiuto linguistico nelle indagini che riguardano la criminalità organizzata calabrese. Un grosso problema per gli investigatori svizzeri, è infatti costituito dal fatto che, come si vede nel video di un vertice della ‘ndrangheta a Frauenfeld, vicino Zurigo, i capibastone comunicano in dialetto calabrese, che nessun poliziotto elvetico, neppure quelli di origine italiana, è in grado di comprendere. Ed allora una branca della Fedpol attiva in un Cantone Romando ha avviato una ricerca con un bando diffuso anche alla facoltà di Lettere, sezione di italiano, della locale università. Si legge nel bando: “Idealmente cerchiamo qualcuno che possa giustificare competenze linguistiche in questo ambito o che sia calabrese d’origine”. Gli aspiranti calabro-traduttori dovranno avere anche competenze informatiche e dar prova di senso di responsabilità, confidenzialità e flessibilità. Una volta superato l’esame ed aver soddisfatto le condizioni di sicurezza, ai nuovi traduttori, verrà assegnato un mandato di lavoro della Confederazione Elvetica, con una remunerazione di 75 franchi all’ora, circa 60 euro. Dice Danielle Bersier, portavoce della Fedpol: “Il dialetto calabrese è ritenuto uno dei più ostici dagli stessi italofoni, per questo dobbiamo ricorrere a esperti esterni”, ed ci tiene a specificare il Procuratore Generale della Confederazione, Michael Lauber: “Per il momento non siamo ancora un Paese mafioso”.

VIDEO: https://www.facebook.com/video.php?v=867800986593120