Esplosione a Lucca, diversi feriti e un disperso. Una donna è ancora sotto le macerie

Un’esplosione con successivo crollo si è verificata in un’abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca). Le cause, secondo quanto appreso in un primo momento, sarebbero riconducibili ad una fuga di gas all’interno dell’abitazione.

Il bilancio dell’esplosione a Lucca conta quattro feriti definiti lievi dal 118, un altro in maniera seria e un disperso, oltre ad una donna ancora intrappolata sotto le macerie: sono una donna con sospetta frattura del polso, i suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno avuto solo contusioni o escoriazioni, e una quarta persona che ha riportato un trauma toracico. Da quanto poi appreso vivono in un’abitazione a fianco di quella crollata.

E’ stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa l’uomo estratto vivo dalle macerie della casa a due piani dove si è verificata un’esplosione con conseguente crollo. Si trovava al piano superiore dell’abitazione nel momento in cui è avvenuto il crollo. Risulta invece disperso un altro uomo che si sarebbe trovato al piano terra dell’abitazione: era insieme alla donna che si trova ancora sotto le macerie ma con la quale i vigili del fuoco sono riusciti a entrare in contatto. Si sta scavando per estrarla.

Sul posto è stata anche rinvenuta la bombola del gas dalla quale sarebbe scaturita l’esplosione.