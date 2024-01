Elezioni comunali Firenze: tutti gli appuntamenti

Elezioni comunali Firenze: entra nel vivo la campagna elettorale. Molti gli eventi in programma a partire da stasera con la candidata Pd Sara Funaro al Palazzo dei Congressi. Montanari e Del Re ospiti di Controradio rispettivamente il 23 e il 24 gennaio.

Entra nel vivo la la campagna elettorale per le comunali 2024 a Firenze. Stasera la candidata Pd Sara Funaro ha organizzato dalle 21 un evento nella sala Rossa del Palazzo dei Congressi dal titolo ‘Insieme’: si tratta del primo appuntamento pubblico. La serata si aprirà con la proiezione del video realizzato da Corrado Ceron, regista e sceneggiatore, nel 2022 al cinema con ‘Acqua e anice’: attraverso parole e immagini si racconterà chi è Sara Funaro, la sua storia. Per permettere anche alle famiglie di partecipare, sarà allestito all’interno del Palazzo dei Congressi uno spazio dedicato ai bambini, con giochi e intrattenimenti, gestito da Spazio Co-Stanza. Alla fine dell’evento è previsto l’intervento di Funaro. Anche la candidata di Iv Stefania Saccardi ha annunciato un evento, il prossimo 29 gennaio alle ore 21 al Teatro Puccini. A febbraio toccherà a Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena: stamani ha annunciato la nascita dell’associazione ’11 agosto’, dando appuntamento all’8 febbraio “per conoscerci, per decidere i prossimi passi, per iniziare a finanziare un’azione popolare collettiva”. “Faccio gli auguri a Montanari, credo che l’11 agosto sia un patrimonio di tutta Firenze e di tutti i fiorentini. Non dovrebbe essere un patrimonio di parte”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa, Il 25 febbraio, invece ,Cecilia Del Re, che di recente ha lasciato il Pd, ha organizzato l’evento ‘Sarà…Firenze Democratica’ al Tuscany Hall: si tratta di 15 tavoli su 15 temi strategici per il futuro di Firenze. Tomaso Montanari promotore dell’associazione ’11 agosto’ sarà ospite dei nostri studi in diretta, martedì 23 gennaio dalle 8.40 alle 9.00. Il 24 gennaio sarà la volta di Cecilia del Re con Firenze Democratica. Tutti al voto! Le elezioni di giugno: i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali facebook, youtube di controradio e in streaming su controradio.it.