É “Aquamarine” il singolo d’esordio di Lady In The Radiator, vincitori del Rock Contest 2019!

Vincitori dell’edizione 2019 del Rock Contest di Controradio, i Lady in the Radiator pubblicano il loro primo singolo: si intitola “Aquamarine” ed esce oggi 18 Dicembre su tutte le piattaforme digitali per Golden Factory Records.

Il duo pratese composto da Lorenzo Robin Frosini (chitarra, basso) e Sara Parigi (voce, tastiera, chitarra) mescola atmosfere oniriche con tratti nervosi dal gusto noise. Il nuovo singolo, prodotto da Alessio Pepi, vede la collaborazione artistica del batterista Donald Renda ed è stato mixato e masterizzato da Andrea Pelatti.