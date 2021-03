Donazione di 40mila euro per i rifugiati del campo di Bihac

La Fondazione Il Cuore Si Scioglie ha annunciato una donazione di 40mila euro per i rifugiati che si trovano nel campo di Bihac, in Bosnia.

Dopo la visita dell’europarlamentare Pietro Bartolo e del suo appello per l’aiuto alla situazione drammatica del campo di Bihac hanno risposto alcune associazioni, tra cui la Fondazione Il Cuore Si Scioglie, che ha annunciato una donazione di 40mila euro.

La donazione da 40mila euro della Fondazione Il Cuore si scioglie sosterrà i volontari e permetterà l’acquisto di beni di prima necessità per i profughi, fra cui molte famiglie con bambini piccoli. Sono stati individuati tre campi nei quali operare, tutti nell’area di Bihac. Si tratta dei TRC, Centri di Accoglienza Temporanea, di Sedra e Borići, campi per famiglie, minori non accompagnati e soggetti vulnerabili, e il campo di emergenza di Lipa, per uomini soli.

Gli interventi previsti sono differenziati a seconda delle zone. Nel campo di Borići si prevede: apertura di un orto comunitario dove coltivare verdure ed erbe aromatiche insieme alla popolazione migrante; laboratori creativi, artistici e musicali in particolare rivolti ai minori non accompagnati con la partecipazione di giovani del posto. Nel campo di Sedra si propone di continuare con le attività già intraprese, come distribuzione giornaliera di bevande calde, laboratori, attività ricreative e di socializzazione, corsi di lingua, oltre alla costruzione di un angolo giochi con scivoli, altalene e giochi vari per gli ospiti più piccoli. Nel campo di Lipa, la Fondazione Il Cuore si scioglie finanzierà interventi di tipo assistenziale-emergenziale ma anche psico-sociale, come assistenza alimentare, assistenza igienica, acquisto e distribuzione di tute e guardaroba vario, animazione, attività sportive e outdoor.

Le attività verranno portate avanti con due partner locali: IPSIA, che si occupa del coordinamento generale del progetto, della formazione agli operatori e ai volontari, oltre che delle relazioni con le istituzioni locali coinvolte, e Croce rossa di Bihac, che fornirà il supporto logistico del progetto e formazione degli operatori.

Il contributo della Fondazione Il Cuore si scioglie è sostenuto anche dalla Regione Toscana, da Caritas, da Arci Toscana ed Acli Toscana e verrà presentato nel corso di un evento web che vedrà la partecipazione di Claudio Vanni, consigliere Fondazione Il Cuore si Scioglie, Pietro Bartolo, europarlamentare e Silvia Maraone, volontaria di Ipsia in collegamento da Bihac, on line domani alle 18.30 sulla pagina Facebook di Informatore.